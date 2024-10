video suggerito

Auto precipita in una scarpata a Lioni: morto un 24enne, grave un altro ragazzo L'incidente si è verificato alle prime luci di oggi nella cittadina della provincia di Avellino. Tragico il bilancio: morto un ragazzo di 24 anni, un altro è rimasto gravemente ferito.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale si è verificato alle prime luci di oggi, domenica 6 ottobre, a Lioni, cittadina in provincia di Avellino: il bilancio è purtroppo pesante, un ragazzo di 24 anni è morto – le cui generalità non sono ancora note – mentre un altro giovane è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato intorno alle 5.30 di oggi nella zona di contrada Cerrete; per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat Punto con a bordo i due ragazzi è uscita fuori strada ed è precipitata in una scarpata al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno recuperato i due giovani e li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118: i due ragazzi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi, dove purtroppo il 24enne è deceduto a causa delle ferite riportate nell'impatto; l'altro ragazzo che si trovava sulla Punto ha riportato, invece, gravi ferite.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto, che al momento risulta ancora poco chiara.