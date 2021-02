in foto: Immagine di repertorio

Era evaso dagli arresti domiciliari circa 10 giorni fa, lo scorso 25 gennaio, per andare a trovare la fidanzata nel Lazio, ma la ragazza ha commesso una leggerezza e ha pubblicato una fotografia in sua compagnia sui social, consentendo la sua cattura. Protagonista della storia un uomo di 37 anni di Roma, Giovanni Chirra, che stava scontando gli arresti domiciliari in una comunità di Nola, nella provincia di Napoli. Lo scorso 25 gennaio, senza alcuna autorizzazione, l'uomo si era allontanato dalla comunità del Napoletano e aveva fatto perdere le sue tracce. A tradire il 37enne però, come detto, anche se involontariamente, è stata la fidanzata, una giovane di 29 anni, che ha pubblicato sui social network una foto nella quale erano insieme. I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno così rintracciato Chirra nell'abitazione della 29enne, ad Albano Laziale, nella provincia di Roma: il 37enne è stato arrestato per evasione.

Qualche mese fa, invece, a Napoli i carabinieri hanno arrestato per evasione un uomo di 43 anni, che aveva violato gli arresti domiciliari, che stava scontando nella sua abitazione in provincia de L'Aquila, rendendosi irreperibile. Dall'Abruzzo, il 43enne aveva fatto circa tre ore di macchina per continuare a perseguitare l'ex moglie: proprio per gli atti persecutori nei confronti della donna l'uomo era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Il 1° ottobre scorso, dopo circa una settimana che aveva fatto perdere le sue tracce, i carabinieri lo hanno rintracciato nel capoluogo campano: il 43enne stava dormendo nella sua automobile, poco distante l'abitazione della ex moglie.