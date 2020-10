Duecento chilometri, quasi tre ore di automobile, per continuare a molestare la ormai ex moglie. Per tormentarla anche dopo essere stato denunciato, arrestato ed essere finito proprio per questo reato agli arresti domiciliari, che stava scontando nella sua abitazione in provincia dell'Aquila. Si era appostato in automobile sotto casa della donna, ma le amiche della vittima lo hanno visto e hanno avvisato i carabinieri, che lo hanno sorpreso e arrestato.

L'uomo, un 43enne napoletano, era finito ai domiciliari per atti persecutori nei confronti della moglie, che lo aveva denunciato durante la loro relazione, da sempre tormentata; il Tribunale gli aveva imposto l'obbligo di allontanamento ma lui non lo aveva rispettato e così erano scattate le manette. Aveva chiesto ed ottenuto di scontare i domiciliari non a Napoli, ma nella sua abitazione di Ovindoli, in Abruzzo. E lo scorso 23 settembre era evaso dai domiciliari, rendendosi irreperibile.

Ieri sera, 1 ottobre, alcune amiche della donna lo hanno visto in piazza Nazionale, a Napoli, nei pressi dell'abitazione della ex moglie. Sapendo che avrebbe dovuto trovarsi in un'altra regione, e soprattutto che fosse agli arresti domiciliari, hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto ai carabinieri. Le ricerche sono partite subito. Alla fine i carabinieri della stazione di Borgoloreto lo hanno rintracciato questa mattina, stava dormendo nella sua automobile in una strada poco distante dalla casa della vittima; probabilmente aveva deciso di passare la notte lì, in modo da trovarsi già nei paraggi quando la donna, al mattino, sarebbe uscita. L'uomo è stato condotto in carcere in attesa del processo.