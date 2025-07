video suggerito

Cosa c'è in "Posso entrare? An ode to Naples" il film di Trudie Styler su Napoli in onda stasera Il documentario di Trudie Styler, attrice e regista britannica, moglie del cantautore Sting, su Napoli e sui "volti" della città.

A cura di Redazione Napoli

"Posso entrare? An ode to Naples", in onda in onda mercoledì 9 luglio alle 23.10 su Rai 1, uscito alla fine del 2023 e girato nell'anno precedente, è un documentario di Trudie Styler, attrice e autrice britannica, moglie della popstar Sting e come lui perdutamente innamorata dell'Italia (la coppia da anni ha una tenuta in Toscana, "Il Palagio", dove produce anche del vino).

Si tratta di uno sguardo non consueto su una città conosciutissima ma al tempo stesso complessa da decifrare. Styler per decifrare la realtà partenopea si affida ad alcune voci che secondo lei la raccontano. Si parte dal rione Sanità e da don Antonio Loffredo, sacerdote impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Di camorra parla anche lo scrittore Roberto Saviano, ne parla Alessandra Clemente, consigliera comunale e figlia di una vittima innocente, Silvia Ruotolo.

«Una città viva, brulicante, chiara e scura», l'ha definita l'autrice, che alla fine del suo lavoro si è spinta a dichiarare: «New York è finita, il futuro è a Napoli». Non manca Sting, con la sua musica, e una suggestiva esibizione dal vivo nel carcere di Secondigliano, suonando "Fragile" con una chitarra realizzata nel laboratorio di liuteria della casa circondariale cool legno di un barcone di migranti approdato a Lampedusa.

Nel raccontare le storie di persone che hanno subito un crimine e hanno deciso di reagire non con la vendetta personale ma con l'impegno civile, la regista ascolta la storia di Vincenzo Pirozzi, attore e regista, quella dell'attore Francesco Di Leva. C'è anche spazio per la musica, col rapper Clementino. A consuntivo della sua esperienza l'attrice e regista britannica Trudie Styler ha dichiarato: «A Napoli io non mi sono mai sentita in pericolo, Napoli ti avvolge con la generosità della gente. E non parliamo dei sapori: il cibo migliore che abbia mai assaggiato, nei posti più semplici».