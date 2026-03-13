Noemi sopravvissuta al proiettile della camorra oggi fa 11 anni e firma il murale a piazza Nazionale

Compie 11 anni la piccola Noemi, sopravvissuta al proiettile vagante sparato dalla camorra che la colpì alla schiena quando ne aveva appena 4. Oggi la bimba ha inaugurato il restyling del suo murale in piazza Nazionale, nello stesso luogo dove avvenne la sparatoria. Il ritratto era stato vandalizzato ed è stato restaurato. La bimba ha firmato la nuova opera. Con lei anche il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Michele Di Bari, il Questore Maurizio Agricola, il Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, la Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, il Presidente della Fondazione Polis don Tonino Palmese e rappresentanti della Magistratura e delle Forze dell’Ordine. L’evento, intitolato "Coloriamo la Vita", ha visto una grande partecipazione di cittadini, studenti e delle massime autorità civili e militari, unite in un simbolico abbraccio alla piccola Noemi e alla sua famiglia.

Il murale restaurato della piccola Noemi

L’opera, realizzata dall’artista Giulia Noeyes, trae ispirazione da un disegno della stessa Noemi, che oggi ha firmato personalmente il murales. La cerimonia è stata accompagnata dall'orchestra ensemble e del coro del Liceo Classico Vittorio Emanuele II, insieme agli studenti delle scuole del territorio. Sono stati realizzati alcuni interventi di ripristino di decoro urbano in piazza Nazionale a cura del servizio PIS della Napoli Servizi. Le squadre operative di Napoli Servizi hanno provveduto alla pulizia e alla sistemazione del muro dedicato alla piccola Noemi. Nel corso dei lavori sono stati anche sistemati con nuovo intonaco e tinteggiati i muretti che delimitano le aree verdi e i cordoli utilizzati come sedute, migliorando l’aspetto della piazza e la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Sono stati, infine, ripristinati diversi basoli della pavimentazione. L’intervento, richiesto dalla Municipalità 4, è stato coordinato dal Tavolo Tecnico Permanente per il Decoro Urbano.

"Oggi, piazza Nazionale non è solo un luogo fisico – ha detto il sindaco Manfredi – ma il simbolo di una città che non si piega. Questo murales, ispirato dalla creatività di Noemi, ci ricorda che il male non ha vinto e che la bellezza e la legalità sono armi più forti di qualsiasi violenza. La presenza di tutte le istituzioni qui riunite testimonia l'impegno costante nel garantire che ogni centimetro di questo territorio appartenga ai nostri bambini e al loro futuro. Buon compleanno, Noemi: la tua firma su questo muro è la firma di una Napoli che rinasce.

"L’iniziativa di oggi coloriamo la vita – ha commentato Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità – in occasione del compleanno di Noemi, è un messaggio di fiducia nel futuro, di speranza e perseveranza che vogliamo diffondere alla città. La riqualificazione avvenuta in questi anni in Piazza Nazionale e il ripristino del Murale di questa mattina sono il simbolo di una promessa fatta Noemi e a tutti i ragazzi di non arrenderci mai al degrado e alla rassegnazione. Ci davano degli illusi quando pensammo a un'area giochi, ci davano per sconfitti quando danneggiavano giostre e murale ma non ci siamo mai fermati. Perché i sogni non si cancellano, si difendono, si ricostruiscono e si realizzano insieme. Grazie a Noemi per l'energia che ci hai dato, grazie alla fondazione Polis, a tutte le istituzioni e le forze dell’ordine che mi hanno accompagnata e continueranno a farlo in questo bellissimo percorso".