Nocera Inferiore, Marco muore a 28 anni schiantandosi contro la barriera del casello dell’A3 Il giovane ha perso il controllo della vettura scontrandosi contro la barriera della corsia del Telepass.

A cura di Pierluigi Frattasi

Terribile incidente stradale nella notte al casello dell'autostrada A3 di Nocera Inferiore, dove un giovane di 28 anni, dopo aver perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, una Fiat 500 bianca, si è schiantato sul muretto della barriera che delimita la corsia del Telepass. Per il giovane, Marco Serrapica, originario di Torre Annunziata, ma residente a Cicerale, in provincia di Salerno, non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo purtroppo è morto a causa del violento impatto che ha determinato anche l'incendio dell'auto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, con la Polizia Stradale, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118.

Indaga la Polizia Stradale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia Stradale di Angri. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano sul casello stradale e lungo l'arteria autostradale. A causa dell'incidente, la corsia del telepass è rimasta chiusa per diverse ore, per consentire i rilievi del caso e poi la rimozione dei detriti causati dall'impatto. La Fiat 500 è andata completamente distrutta. Lunghe code di automobili si sono registrate fino alle prime ore di questa mattina, quando poi il traffico è tornato regolare. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A3 Salerno-Napoli, in direzione nord, attorno alle ore 1,30 di stanotte, domenica 27 marzo 2022. La salma del ragazzo è stato poi trasferita presso l'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Ad allertare le forze dell'ordine e i soccorsi sono stati proprio i casellanti e gli automobilisti che al casello hanno visto l'auto in fiamme.