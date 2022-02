“No all’alternanza scuola-lavoro”: sciopero degli studenti a Napoli venerdì 18 febbraio Venerdì 18 febbraio gli studenti in piazza anche a Napoli per chiedere le dimissioni del ministro Bianchi e l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano in strada gli studenti di Napoli: venerdì 18 febbraio, assieme ai coetanei di tutta Italia, i giovani manifesteranno contro la "Buona Scuola", chiedendo l‘abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e per ricordare Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, i due giovani morti il primo in fabbrica, il secondo in un incidente d'auto, proprio durante gli stage formativi presso le aziende. La manifestazione napoletana è stata indetta da Coordinamento Kaos, Unione degli Studenti Napoli, Studenti autonomi napoletani, Coordinamento Studenti Flegrei e Fronte della Gioventù Comunista.

"In queste ultime settimane ci siamo confrontati e ci stiamo continuando a mobilitare, da nord al sud del paese, con occupazioni e azioni spontanee per ribadire la necessità di rimettere al centro del dibattito pubblico e politico il sistema scolastico attuale", hanno spiegato i ragazzi in una nota, chiedendo le dimissioni del ministro dell'istruzione Bianchi e soprattutto l'abolizione della legge 107 detta legge della "Buona Scuola", con l'abolizione dell'alternanza scuola lavoro.

Negli ultimi giorni, il governo ha intanto fatto "quadrato" attorno alla legge che prevede l'alternanza scuola lavoro. La ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti (Italia Viva), intervistata da Fanpage.it, ha spiegato che "nel mondo di oggi nel quale c’è bisogno di una capacità di gestione della complessità, la possibilità di integrare un’educazione formale verticale ad un'esperienzialità di messa in campo delle proprie competenze è un valore aggiunto, dà più strumenti a questi ragazzi per affrontare l’innovazione e il tempo del futuro da protagonisti e non da soggetti passivi", e commentando le vicende dei due ragazzi morti negli ultimi giorni ha aggiunto che "non deve più accadere, ma lo stage è un valore aggiunto".