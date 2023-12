Nicola Rullo, braccio destro del boss Contini, arrestato in un resort in Spagna: era in fuga da tre mesi Rullo, ritenuto il braccio destro di Edoardo Contini, è stato arrestato in un resort di Alicante, dove si era rifugiato per sfuggire alla cattura: deve scontare oltre 4 anni di prigione per associazione mafiosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Nicola Rullo

In questa giornata che chiude il 2023, i carabinieri di Napoli mettono a segno l'ennesimo arresto, mettendo le manette ai polsi del diciassettesimo latitante nel corso di quest'anno. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno infatti arrestato in Spagna Nicola Rullo, 53 anni, ritenuto dagli investigatori il braccio destro di Edoardo Contini, boss dell'omonimo clan (già detenuto); Rullo era sfuggito alla cattura nello scorso settembre ed era dunque in fuga da tre mesi.

Rullo si nascondeva in un resort

L'attività investigativa, condotta come detto dai militari del Nucleo Investigativo di Napoli, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e ha permesso di individuare Rullo in Spagna: il 53enne è stato infatti scovato in un noto resort di Alicante e arrestato dalla Brigata Central de Estupefacientes (UDYCO) della polizia spagnola. Secondo gli inquirenti – che hanno ricostruito abitudini e spostamenti – Rullo si trovava in quel resort, per sfuggire alla cattura, da circa 20 giorni.

Per il 53enne si sono così aperte le porte di un carcere spagnolo, dove è in attesa dell'estradizione in Italia. Nicola Rullo deve scontare 4 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per associazione di tipo mafioso.