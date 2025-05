video suggerito

Neonata di 5 mesi è grave: trasportata con l’elicottero all’Ospedale Santobono Neonata di 5 mesi trasferita d’urgenza al Santobono in elicottero stanotte. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Trasporto d'urgenza per una neonata di appena 5 mesi questa notte all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La piccola era ricoverata presso l'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Ma le sue condizioni si sono aggravate, rendendo necessario il trasferimento di urgenza al Santobono, centro di riferimento regionale per la pediatria. Il trasporto è avvenuto tramite elisoccorso partito dall'ospedale del Casertano, dove la bambina era già sotto osservazione.

Trasporto d'urgenza in elicottero nella notte

Il personale medico dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca sta monitorando costantemente le condizioni di salute della piccola ed è in stretto contatto con i colleghi del Santobono. Dopo aver valutato le condizioni della piccola, è stato stabilito il trasporto immediato che è avvenuto tramite elicottero, con il supporto della equipe sanitaria. Il trasferimento è andato a buon fine e la bambina è già ricoverata presso il Polo Pediatrico Napoletano, che dispone di reparti specializzati in neonatologia. In Campania sono frequenti i trasferimenti di pazienti di urgenza con elisoccorso. C'è una collaborazione stretta tra il personale sanitario ospedaliero, con procedure ben collaudate, per queste occasioni, in modo da azzerare i tempi e condurre le operazioni di trasferimento nella massima sicurezza.

Risale a ieri, invece, un diverso caso sanitario pediatrico, che non ha legami con quello di oggi, che ha coinvolto una bambina di 6 anni morta nell'ospedale si Marcianise, nel Casertano, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione la bambina, mentre stava cenando in casa, a Santa Maria a Vico, con i genitori, si è sentita male: il padre e la madre della bambina l'hanno immediatamente trasportata all'ospedale di Marcianise, dove purtroppo, durante la notte, è sopraggiunto il decesso. Sulla vicenda è stata aperta una inchiesta della procura della Repubblica.