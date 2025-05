video suggerito

Bimba di 6 anni si sente male a cena con i genitori e muore in ospedale a Marcianise: aperta un'inchiesta La piccola è deceduta nella notte nell'ospedale del Casertano. La salma della bambina è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia questa notte a Marcianise, nella provincia di Caserta: una bambina di 6 anni è morta nel locale ospedale per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione la bambina, mentre stava cenando in casa, a Santa Maria a Vico, con i genitori, si è sentita male: il padre e la madre della bambina l'hanno immediatamente trasportata all'ospedale di Marcianise, dove purtroppo, durante la notte, è sopraggiunto il decesso.

La salma della bambina è stata sequestrata: disposta l'autopsia

Da quanto si apprende, la bambina era già in cura presso l'ospedale Monaldi di Napoli. Sulla sua morte è stata aperta una inchiesta: la Procura di Santa Maria Capua Vetere, titolare del fascicolo, ha disposto il sequestro della cartelle cliniche della bimba in entrambi gli ospedali, operazione effettuata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Marcianise, incaricati delle indagini; i magistrati sammaritani, inoltre, hanno disposto anche il sequestro della salma. Pertanto, la bambina è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove all'inizio della prossima settimana sarà eseguita l'autopsia, che dovrebbe fornire elementi precisi sulle cause della morte della bimba di 6 anni.