Neonata di 2 mesi grave per bronchiolite: trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Moscati La bimba di appena 48 giorni è stata trasferita in eliambulanza nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Avellino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Neonata di appena 48 giorni grave per la bronchiolite, un'infezione che colpisce l'apparato respiratorio inferiore dei lattanti e dei bambini con meno di 24 mesi di vita. Trasportata d'urgenza in elicottero dall'ospedale di Potenza al reparto pediatrico dell'Ospedale Moscati di Avellino. La bimba sarà sottoposta qui a delle terapie specialistiche. Il trasferimento è avvenuto a bordo di una eliambulanza del 118, atterrata nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 30 gennaio 2023, nella postazione dedicata del Campo Coni del capoluogo irpino.

Trasferita in eliambulanza da Potenza

La bambina qui ha trovato un'ambulanza del 118 pronta ad accoglierla e a trasferirla in tutta sicurezza presso il reparto di pediatria del nosocomio irpino. La bambina, secondo le prime ricostruzioni, soffrirebbe di una particolare forma di bronchiolite, una patologia delle vie respiratorie che colpisce i bambini più piccoli e che può avere sintomi e conseguenze anche gravi, che vanno costantemente monitorati e curati. Il personale medico e infermieristico del Moscati ha subito preso in carico la piccola.

Ha una grave forma di bronchiolite

Alla neonata sono state immediatamente prestate le prime cure mediche e la risposta della piccola paziente sembra essere stata positiva. I medici si sono detti ottimisti sul decorso della bambina. Bisognerà aspettare le prossime ore per vedere gli effetti delle terapie alla quale è stata sottoposta. La bronchiolite è una infezione che non va sottovalutata. Molti casi si sono registrati anche a Napoli negli scorsi mesi. Diversi bambini hanno avuto complicazioni, in alcuni casi anche gravi, e sono stati ricoverati in terapia intensiva o sub-intensiva presso il reparto dell'Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli.