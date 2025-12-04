Natività Vesuviana, via alla 19esima edizione in sei città alle pendici del Vesuvio

Natività Vesuviana giunge alla 19esima edizione

Torna con la sua 19esima edizione "Natività Vesuviana", rassegna di eventi natalizi che si terrà tra sei comuni alle pendici del Vesuvio: San Giorgio a Cremano, Portici, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla. Fino al 30 dicembre, ci saranno dunque concerti, mostre, visite guidate, laboratori per bambini, presepi artistici e spettacoli teatrali, "con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale del territorio vesuviano", fanno sapere dall'organizzazione.

Domenica e lunedì a Pollena Trocchia si terrà un concerto di musica jazz nella villa di epoca romana ed un villaggio di Babbo Natale, mentre il giorno dell’Immacolata (8 dicembre) a San Giorgio a Cremano e Portici si terranno cerimonie per l’accensione delle luminarie. Ma non è finita qui: Massa di Somma ospiterà, a partire dall’11 dicembre, “Candyland”, il villaggio delle caramelle, mentre a Volla, dal 18 dicembre, ci sarà un villaggio fisso di Babbo Natale per i più piccini. Il 12 sera il centro cittadino di San Sebastiano al Vesuvio si trasformerà per una notte bianca che vedrà l'apertura straordinaria dei negozi ed eventi nelle vie. Il 21, a Portici, avrà luogo un concerto di Natale mentre a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, ci saranno due importanti mostre per l’intero periodo: una dedicata a campane e sculture della fonderia Marinelli di Agnone e l’altra ai presepi. Il programma completo è disponibile anche sull'app apposita della manifestazione, scaricale gratuitamente dai propri app store.