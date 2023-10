“Natale in Casa Cupiello” di Vincenzo Salemme, su il sipario a Napoli: al Teatro Diana da mercoledì 1 novembre La celebre commedia di Eduardo De Filippo torna in scena a Napoli, la regia è di Vincenzo Salemme che interpreta anche il ruolo del protagonista.

La scena del regalo a Concetta / foto di Anna Camerlingo

Dal primo novembre 2023 al Teatro Diana di Napoli si alza il sipario sul "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo nella regia e interpretazione di Vincenzo Salemme, uno degli appuntamenti più attesi dell'anno teatrale partenopeo. Ambientazione e testo originale rispettati, successo all'anticipazione umbra, ad Orvieto, qualche giorno fa, ora Salemme è atteso dalla platea più importante: quella della sua città, con un testo che è – inutile dirlo – qualcosa di più di una commedia teatrale.

Nelle note di regia il commediografo e attore napoletano, oltre trent'anni di carriera fra cinema, tv e teatro, spiega come ha approcciato al ruolo di Luca Cupiello, alla regia e a tutto l'impegno che comporta una delle commedie più conosciute del Teatro del Novecento:

Mi sono avventurato nel capolavoro di Eduardo, mettendo in piedi una macchina pazzesca, davanti e dietro le quinte, a cui lavorano più di 40 persone. Portare in scena per la prima volta un'opera così fondamentale per il teatro italiano è stata una gioia immensa. Attraverso il meraviglioso testo di Eduardo, ‘respirando' le sue parole ho potuto riscoprire una civiltà culturale che credo si stia affievolendo nel mondo di oggi.

Anche per questa ragione, quindi, non potrei essere più felice di averlo ritrovato sul palco.

Due anni di lavoro con Eduardo («lo incontrai con scialle, camicione e i mutandoni, il costume di Natale in casa Cupiello») poi altri 12 nella compagnia del figlio Luca, prematuramente scomparso, Vincenzo Salemme a giugno aveva annunciato il progetto riscuotendo subito apprezzamenti. Nel corso degli anni, con le inevitabili discussioni natalizie, spesso declinate anche sui social network, su chi sarebbe stato in grado di fornire una grande interpretazione del personaggio ideato da Eduardo, Salemme è stato sempre uno dei nomi più gettonati.

I personaggi e gli attori di "Natale in casa Cupiello"

Vincenzo Salemme in Luca Cupiello

Antonella Cioli in Concetta

Antonio Guerriero in Tommasino

Franco Pinelli in Pasquale

Vincenzo Borrino in Nicola Percuoco

Sergio D’Auria in Vittorio Elia

Fernanda Pinto in Ninuccia

Oscarino Di Maio in Raffaele

Agostino Pannone in Luigi Pastorelli

Pina Giarmanà in Carmela

Geremia Longobardo in Il dottore

Nuvoletta Lucarelli in Olga Pastorelli

Gennaro Guazzo in Alberto

Marianna Liguori in Rita