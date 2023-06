Vincenzo Salemme porta a teatro ‘Natale in Casa Cupiello’ di Eduardo De Filippo Salemme, che lavorò con Eduardo e col figlio Luca, andrà in scena con uno dei suoi capolavori: tour nazionale, tappa a Napoli tra novembre e dicembre al Teatro Diana.

"Natale in casa Cupiello" torna a teatro con uno dei grandi protagonisti della tradizione partenopea: Vincenzo Salemme. Quasi mezzo secolo di carriera fra cinema, tv e teatro, da trent'anni autore, regista e interprete di commedie per il cinema e per il teatro scritte da lui. Ora Salemme vuole proporre al grande pubblico il capolavoro di Eduardo De Filippo attraverso un tour nazionale che lo porterà a calcare i palchi di alcuni fra i più importanti teatri d’Italia.

«Lo porto in scena con semplicità e amore, come io ho imparato a fare in questo mestiere. Amore per le mie origini e amore per Eduardo e per Luca», spiega Salemme che racconta il suo incontro con drammaturgo, avvenuto mentre provava a fare la comparsa in una delle commedie che Eduardo stava registrando a Cinecittà per la Rai. De Filippo era vestito in pigiama, calzettoni e pantofole, il costume iconico di quella che sarebbe diventata una delle sue opere più intense e struggenti del teatro del Novecento europeo, appunto il "Natale in casa Cupiello". Salemme ebbe la fortuna di lavorare negli ultimi due anni di attività di De Filippo, come attore teatrale. Poi, per i 12 anni successivi andò in scena con la compagnia del figlio, Luca.

Nei panni di Luca Cupiello Vincenzo Salemme debutterà ad Orvieto ad ottobre (21 e 22, Teatro Mancinelli) e proseguirà a Fermo (25 e 26, Teatro dell’Aquila); Senigallia (28-29, Teatro La Fenice). A novembre tappa a Napoli (1 novembre – 17 dicembre, Teatro Diana al Vomero).

E poi, Torino (28 dicembre – 7 gennaio 2024, Teatro Alfieri); Milano (18 gennaio – 4 febbraio, Teatro Lirico); Roma (15 febbraio – 10 marzo, Teatro Sistina); Bologna (14-17 marzo, Teatro Celebrazioni); Firenze (21-24 marzo, Teatro Verdi); Faenza (26-28 marzo, Teatro Angelo Masini).