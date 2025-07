Napoli, vigile urbano annulla 282 multe per sé e per la sua famiglia: licenziato

Un agente della Polizia Municipale di Napoli di 44 anni, in servizio presso l’Ufficio Sanzioni Amministrative, è stato licenziato: è accusato di aver annullato 282 multe per lui, per familiari e conoscenti.

È accusato di aver annullato multe per sé stesso, per i suoi familiari e per alcuni conoscenti: per questo un agente della Polizia Municipale di Napoli di 44 anni, come riporta La Repubblica, è stato licenziato dal Comune. Da quanto si apprende l'agente, in servizio presso l'Ufficio Sanzioni Amministrative della Polizia Municipale partenopea, avrebbe approfittato del suo ruolo per annullare irregolarmente 282 multe: 13 a carico suo o di membri della sua famiglia e 269 a carico di altri due soggetti, per un ammontare di circa 50mila euro. Il vigile urbano avrebbe effettuato l'accesso al sistema con le sue credenziali, annullando le sanzioni senza avere alcun titolo per farlo, né la necessaria documentazione che giustificasse quelle azioni.

La vicenda è stata commentata anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha dichiarato: "Ha fatto bene il comune a licenziarlo. I dipendenti pubblici infedeli e traffichini sono il peggio che possa esserci. Nella Pubblica Amministrazione bisogna eliminare con determinazione e decisione le mele marce altrimenti il rischio è che determinati metodi si diffondano". Stando a quanto si apprende, l'agente della Polizia Municipale ha presentato ricorso contro il provvedimento di licenziamento.