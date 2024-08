video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, tutte le nuove tariffe taxi dal 1 settembre 2024: aumenti fino al 15% Le nuove tariffe dei taxi di Napoli con il rincaro fino al 15% partiranno dalla mezzanotte del 1 settembre 2024. Tutte le tariffe a tassametro e determinate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Le nuove tariffe dei taxi di Napoli con il rincaro fino al 15% partiranno dalla mezzanotte del 1 settembre 2024. Lo prevede la disposizione dirigenziale 386 del 2 agosto scorso, firmata dal Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS del Comune di Napoli. Il provvedimento contiene gli adempimenti operativi per l'attuazione della delibera di giunta comunale 258 del 25 giugno scorso, relativa al nuovo tariffario. Nel complesso, si prevedono aumenti del 14-15% sul tassametro, come prevede l'adeguamento Istat, e di circa il 10% sulle tariffe determinate, che sono state in parte accorpate. Gli aumenti arrivano a 7 anni di distanza dall'ultimo tariffario – normalmente quest'ultimo, precisa il Comune di Napoli, viene aggiornato invece ogni 5 anni – e tengono conto dell'aumento del costo dei carburanti e degli altri prezzi legati alla crisi economica.

"Un aumento più contenuto rispetto all'inflazione che è cresciuta del 25% – sottolineano i sindacati dei tassisti di Napoli, FAST, UGL, URI, UTI e FEDERTAXI, in una nota – In questi anni, i tassisti hanno fatto fronte da soli al caro carburante e all'aumento dei costi delle manutenzioni, mentre i servizi sono stati potenziati, con l'aumento delle auto in strada grazie alla riforma dei turni, il pagamento elettronico obbligatorio, e nuovi metodi di prenotazione, come le App".

L'obbligo di esporre il tariffario in più lingue

Nei prossimi giorni, i tassametri di tutti i 2mila taxi comunali saranno aggiornati esclusivamente presso le officine autorizzate dal Comune di Napoli, per partire tutti insieme dalla mezzanotte del 1 settembre. A bordo dei taxi sarà obbligatorio esporre il nuovo tariffario autorizzato in lingua italiana ed inglese, in modo ben visibile sul retro del sedile anteriore destro e sulla parte anteriore del veicolo, come prevede il regolamento comunale degli autoservizi pubblici non di linea. Lo stesso tariffario sarà scaricabile in spagnolo, francese e tedesco attraverso il QR Code integrato.

"Le tariffe Taxi – scrive il Comune nella determina – sono soggette ad aggiornamento periodico, con frequenza definita dal Comune, indicata nel proprio Regolamento, di norma pari a cinque anni e comunque individuata tenendo conto della necessità di garantire il principio di accessibilità del servizio taxi, fatta salva la necessità di procedere all’adeguamento in conseguenza di incrementi imprevedibili di particolare entità dei costi del servizio sopportati dagli operatori".

Nel caso di Napoli, il nuovo tariffario, elaborato dal Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS, è stato approvato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ha rilasciato il parere preventivo il 7 marzo scorso, ed approvato in commissione consultiva il 14 maggio. Il documento è stato poi approvato dalla giunta comunale il 25 giugno.

Il nuovo tariffario dei taxi a Napoli dal 1 settembre 2024

Di seguito il nuoto tariffario taxi a Napoli in vigore dal 1 settembre 2024, salvo proroghe:

Tariffa Ordinaria Urbana

Inizio corsa, feriale dalle ore 06:00 alle ore 22:00 € 4,00

Inizio corsa, festivo dalle ore 06:00 alle ore 22:00 € 7,50

Inizio corsa, notturna feriale o festiva dalle ore 22:00 alle ore 06:00 € 7,50

Scatto tassametro ogni 42 metri e per ogni 7 secondi di sosta (con velocità al di sotto della soglia di 20 km/h) € 0,05

Corsa minima € 5,00

Supplementi al tassametro

Chiamata Radio Taxi € 1,70

Bagaglio (per ogni collo di dimensioni superiori a cm 40x30x20) € 0,50

Corse da/per l'Aeroporto Internazionale di Napoli € 5,00

Per ogni animale domestico di piccola taglia € 2,30

Supplemento minivan per un numero di passeggeri superiore a 4 o su espressa richiesta di utilizzo autovettura da 7 a 9 posti € 5,00

Corsa Standard

Prezzo corsa standard per 1 persona priva di bagagli, basato su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico (punto 54 Linee Guida ART) € 12,10

Agevolazioni con sconto del 10% sulla tariffa ordinaria

Corse verso i Presidi Ospedalieri

Corse per passeggeri disabili

Corse per donne sole che usufruiscono del servizio taxi nelle ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Utenti over 70 non accompagnati

Servizio Gratuito

Cani guida per utenti non vedenti

Carrozzelle per disabili

Passeggini per bambini

Tariffe predeterminate urbane

– *Aeroporto – Porto/Molo Beverello/Piazza Municipio:* €24,00

– *Aeroporto – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €21,00

– *Aeroporto – Via Partenope Alberghi:* €28,50

– *Porto/Molo Beverello – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €15,50

– *Porto/Molo Beverello – Via Partenope Alberghi:* €10,00

– *Stazione Centrale/P.zza Garibaldi – Via Partenope Alberghi:* €17,50

– *Teatro San Carlo – Porto/Molo Beverello:* €11,00

– *Teatro San Carlo – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €15,50

– *Teatro San Carlo – Via Partenope Alberghi:* €12,00

– *Museo Capodimonte – C.T.O. – Porto/Molo Beverello:* €15,50

– *Museo Capodimonte – C.T.O. – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €15,50

– *Museo Capodimonte – C.T.O. – Via Partenope Alberghi:* €17,50

– *Museo Archeologico MANN – Porto/Molo Beverello:* €13,00

– *Museo Archeologico MANN – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €15,50

– *Museo Archeologico MANN – Via Partenope Alberghi:* €15,50

– *ZTL Centro Storico – Porto/Molo Beverello:* €11,00

– *ZTL Centro Storico – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €11,00

– *ZTL Centro Storico – Via Partenope Alberghi:* €12,00

– *Ospedale del Mare – Porto/Molo Beverello:* €18,50

– *Ospedale del Mare – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €18,50

– *Università San Giovanni a Teduccio – Porto/Molo Beverello:* €18,50

– *Università San Giovanni a Teduccio – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €18,50

– *Università San Giovanni a Teduccio – Via Partenope Alberghi:* €21,00

– *Zona Ospedaliera – Porto/Molo Beverello:* €17,50

– *Zona Ospedaliera – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €18,50

– *Zona Ospedaliera – Via Partenope Alberghi:* €19,50

– *Stadio Diego Armando Maradona/Mostra d'Oltremare – Porto/Molo Beverello:* €17,50

– *Stadio Diego Armando Maradona/Mostra d'Oltremare – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €21,00

– *Stadio Diego Armando Maradona/Mostra d'Oltremare – Via Partenope Alberghi:* €17,50

– *Università Monte Sant'Angelo – Porto/Molo Beverello:* €19,50

– *Università Monte Sant'Angelo – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €22,00

– *Università Monte Sant'Angelo – Via Partenope Alberghi:* €17,50

– *Ippodromo di Agnano – Porto/Molo Beverello:* €19,50

– *Ippodromo di Agnano – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €26,50

– *Ippodromo di Agnano – Via Partenope Alberghi:* €19,50

– *Città della Scienza – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €26,50

– *Città della Scienza – Via Partenope Alberghi:* €17,50

– *Museo di San Martino – Porto/Molo Beverello:* €18,50

– *Museo di San Martino – Stazione Centrale/P.zza Garibaldi:* €18,50

– *Museo di San Martino – Via Partenope Alberghi:* €21,00

– *Mergellina (Stazione Trenitalia/Molo Porto) – Via Partenope Alberghi:* €17,50

Queste tariffe includono i supplementi per servizio notturno, festivo, bagaglio, animali e da/per l'aeroporto.

Le tariffe predeterminate comprendono i seguenti extra: Chiamata Radio Taxi, Notturno, Festivo, Bagagli, Animali, Supplemento Aeroporto.

Sono esclusi i pedaggi autostradali ed il supplemento minivan di € 5,00 (per un numero di passeggeri superiore a 4 o su espressa richiesta di utilizzo di autovettura da 7 a 9 posti)

Tariffa per destinazioni extraurbane

La tratta e la tariffa extraurbana ha inizio dalla partenza del taxi dal territorio dell’area comunale verso una destinazione extraurbana; si specifica che la corsa extraurbana non è obbligatoria (ai sensi dell'art.11 co.2 della L.21/92 e smi).

Tariffa taxi kilometrica per destinazioni extraurbane (ai sensi art. 13 co.2 L.21/92 e smi) stabilita solo su base kilometrica prevedendo una riduzione del 50% nel caso in cui il taxi ritorni col cliente a bordo nel punto di partenza dello spostamento extraurbano.

Scatto tassametro ogni 42 metri. € 0,11

PER I SUPPLEMENTI DA AGGIUNGERE AL TASSAMETRO VALGONO GLI STESSI SUPPLEMENTI DELLE TARIFFE URBANE

Tariffe taxi predeterminate extraurbane per viaggi di sola andata

DESTINAZIONE / TARIFFA

PARCO NAZIONALE VESUVIO € 65,00

POMPEI SCAVI € 70,00

SORRENTO € 125,00

RAVELLO € 160,00

POSITANO € 145,00

AMALFI € 155,00

BAIA € 55,00

CASERTA – REGGIA € 85,00

CUMA € 75,00

Le tariffe predeterminate extraurbane comprendono i seguenti extra: Chiamata Radio Taxi, Notturno, Festivo, Bagagli, Animali, Supplemento Aeroporto.

Sono esclusi i pedaggi autostradali ed il supplemento minivan di € 5,00 (per un numero di passeggeri superiore a 4 o su espressa richiesta di utilizzo di autovettura da 7 a 9 posti).

Per le tratte predeterminate extraurbane non sussiste alcun obbligo per il tassista di accettare la corsa.