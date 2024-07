video suggerito

Taxi a Napoli, aumentano le tariffe fino al 15 per cento: la tabella dei nuovi prezzi per le corse Il Comune di Napoli ha proposto una delibera per l'adeguamento dei prezzi dei taxi, che aumenteranno oltre il 15%: approvata dalla Giunta, la delibera dovrà ottenere l'ok del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

A cura di Valerio Papadia

Il costo della vita è aumentato, a causa anche e soprattutto dell'inflazione: i prezzi di molti servizi sono più alti e, tra questi, potrebbero rientrare a breve anche quelli dei taxi. Il Comune di Napoli, tramite l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, ha infatti presentato una delibera per l'adeguamento – e quindi l'aumento – delle tariffe dei taxi: approvata dalla Giunta, la delibera dovrà ricevere ora l'ok del Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione ed entrata in vigore. Stando a quanto si legge, le tariffe dei taxi aumenteranno anche oltre il 15% per quanto riguarda determinate corse, come ad esempio 50 centesimi per l'inizio corsa.

Di quanto aumentano le tariffe dei taxi a Napoli: la tabella dei prezzi per corsa

Come detto, i nuovi costi delle corse in taxi a Napoli, quando la delibera sarà approvata, subiranno un aumento che, in alcuni casi, supererà addirittura il 15%. Ecco, di seguito, tutte le nuove tariffe per le corse urbane, e i relativi supplementi, considerando le corse regolari con tassametro:

Inizio corsa feriale (6 – 22): €4,00 (precedentemente €3,50, aumento del 14,29%).

Inizio corsa festivo (6 – 22): €7,50 (precedentemente €6,50, aumento del 15,38%).

Inizio corsa notturna feriale o festiva (22 – 6): €7,50 (precedentemente €6,50, aumento del 15,38%).

Scatto tassametro ogni 42 metri e ogni 7 secondi di sosta: €0,05 (precedentemente ogni 48 metri e 8 secondi, mantenuto lo stesso costo per scatto).

Corsa minima: €5,00 (precedentemente €4,50, aumento dell'11,11%).

Di seguito, invece, l'aumento dei prezzi per quanto riguarda i supplementi:

Bagaglio: €0,50 (nessun cambiamento).

Chiamata Radio Taxi: €1,70 (precedentemente €1,50, aumento del 13,33%).

Corse da/per l'Aeroporto Internazionale di Napoli: €5,00 (precedentemente €4,00 per partenze e €5,00 per arrivi, uniformato).

Animali domestici di piccola taglia: €2,30 (precedentemente €2,00, aumento del 15%).

Supplemento minivan (oltre 4 passeggeri o su richiesta di vettura da 7 a 9 posti): €5,00 (nuovo supplemento).

Il 10% di sconto sulla tariffa viene invece applicato alle corse verso determinati luoghi, come ad esempio gli ospedali, o per determinate tipologie di clienti:

Corse verso i presidi ospedalieri.

Corse per passeggeri disabili.

Corse per donne sole durante le ore notturne (22:00 – 6:00).

Utenti over 70 non accompagnati.

Infine, ecco chi può usufruire gratuitamente delle corse:

Trasporto di cani guida per utenti non vedenti.

Trasporto di carrozzelle per disabili.

Trasporto di passeggini per bambini.

La Tabella 1, di seguito, mostra le nuove tariffe per corse e supplementi.

Le nuove tariffe per le corse predeterminate urbane ed extraurbane

Insieme alle tariffe standard, è previsto un rialzo dei prezzi anche per quanto riguarda le tariffe delle corse predeterminate, sia quelle urbane che quelle extraurbane. Si tratta dei prezzi prestabiliti che si utilizzano generalmente per raggiungere località turistiche o luoghi di interesse come stazioni e aeroporti. La Tabella 3 indica le nuove tariffe per le corse predeterminate urbane, ovvero quelle effettuate all'interno del Comune di Napoli.

Analogamente, la Tabella 4 indica le nuove tariffe per le corse predeterminate extraurbane, ovvero per quelle che vanno da Napoli all'esterno della città e viceversa, come ad esempio le località turistiche della Penisola Sorrentina, della Costiera Amalfitana o gli Scavi di Pompei.