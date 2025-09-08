Napoli, travolti bici e pedoni: 4 incidenti gravi nel fine settimana. Tutti ricoverati in codice rosso

Immagine di repertorio

Quattro incidenti stradali con feriti gravi a Napoli in meno di 48 ore, a quanto apprende Fanpage.it. Uno uomo alla guida di uno scooter travolto da un'auto a Calata Capodichino ieri sera, domenica 7 settembre, rischia la vita. Subito soccorso dall'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli: rischia la vita. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 23,18. Sul posto la Polizia Locale. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre, un altro gravissimo incidente con omissione di soccorso, questa volta in via delle Repubbliche Marinare, nella zona orientale della città: un pedone viene investito mentre attraversa la strada da un'auto che poi non si ferma e fugge via. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti dei caschi bianchi della Cot Vomero. Il sinistro è avvenuto attorno all'una di notte. Il ferito è gravissimo. Trasportato in codice rosso in ospedale. Sono in corso le indagini della municipale per individuare l'investitore.

Bici travolta a San Giovanni e Perimetrale di Scampia chiusa

Un altro incidente grave è avvenuto in via Nazionale delle Puglie nel pomeriggio di domenica. Attorno alle 16,30, uno scooter si è scontrato con una bicicletta. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, sulla quale indaga la Polizia locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Cot San Giovanni. Ferito in codice rosso. Sabato pomeriggio, invece, a Fuorigrotta all'altezza della farmacia di viale Kennedy, attorno alle 17,15, un quarto incidente ha visto coinvolti uno scooter e dei pedoni. Ad avere la peggio, però, è stato il conducente del mezzo, che forse per scansare i pedoni è caduto male. Inizialmente refertato come codice rosso, ha ricevuto 30 giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta l'Infortunistica Stradale. Nelle stesse ore, un quinto incidente sulla perimetrale Scampia-Melito che congiunge viale Umberto Maddalena e l'Asse Mediano. Qui sono state impiegate molte auto della Municipale per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Pattuglie coordinate dalla centrale operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.