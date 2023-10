Napoli, spazzino e spacciatore di droga durante raccolta rifiuti: arrestato operatore ecologico Asìa L’operatore ecologico arrestato dai carabinieri mentre spacciava. Gli investigatori hanno accertato 223 episodi di spaccio. Sequestrata la droga. Segnalati gli assuntori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Spazzino e spacciatore di droga al centro storico di Napoli durante il servizio della raccolta dei rifiuti. Nei guai un dipendente dell'Asìa, l'azienda dell'igiene urbana di proprietà del Comune di Napoli. L'uomo è stato arrestato questa mattina, lunedì 23 ottobre 2023, dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro che hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – VII sezione indagini, competente in materia di “Sicurezza urbana”. L'operatore ecologico è gravemente indiziato del reato di detenzione illecita al fine di cessione a terzi di sostanza stupefacente, nello specifico hashish.

Accertati 223 episodi di spaccio

L'azienda dell'igiene urbana Asìa, è bene precisarlo, in questa storia non c'entra nulla. Anzi, è a sua volta vittima di quanto accaduto. Nel corso delle indagini, svolte dal Nucleo Operativo della Compagnia sotto il coordinamento dalla Procura partenopea, sono stati accertati e documentati ben 223 episodi di “spaccio” nella zona del centro di Napoli, molti dei quali effettuati dall’indagato nel corso dell’espletamento dell’attività lavorativa, in qualità di operatore ecologico dipendente dell’ASIA S.p.A., la società incaricata della gestione dei rifiuti e dell’espletamento dei servizi di nettezza urbana nel Comune di Napoli.

Operatore ecologico arrestato mentre spacciava

L'operatore ecologico è stato arrestato in flagranza di reato. I carabinieri gli hanno sequestrato 50 grammi di marijuana. Mentre 5 assuntori di stupefacente sono stati segnalati al competente Ufficio Territoriale del Governo. L'arresto è avvenuto questa mattina, a riscontro ed a conclusione delle investigazioni. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare coercitiva, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.