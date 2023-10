Napoli, “si rischia un Natale senza vigili urbani”: bisogna consumare ferie e congedi L’allarme dei sindacati Cgil, Cisl e Uil: “Serve una giusta programmazione delle ferie per evitare che si ripeta quanto accaduto l’anno scorso”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Si rischia un Natale senza agenti di Polizia Municipale". A lanciare l'allarme sono i sindacati dei caschi bianchi, che dopo una nota del Comando che invita a consumare ferie e congedi, chiedono di evitare quanto accaduto lo scorso anno, quando i vigili dovettero prendere le ferie tutte insieme, senza la proroga a giugno. "Saremo attenti – spiega Agostino Anselmi, Cisl Fp – per evitare che possa ripetersi anche quest'anno la stessa situazione".

La richiesta del Comando su ferie e congedi

Tutto è partito da una nota del Comando del 12 ottobre, inviata a tutti i reparti, sulla razionalizzazione dell'impiego del personale dipendente e la fruizione dei congedi residui. "Sulla fruizione dei congedi del personale dipendente" – è scritto nel documento – il Comando chiede "un'opportuna e necessaria programmazione delle ferie residue in osservanza dei termini previsti dalla normativa, per assicurare il corretto svolgimento dei servizi e allo stesso tempo il necessario recupero psico-fisico dei lavoratori. In particolare si raccomanda una sollecita programmazione per quei dipendenti che non hanno ancora fruito di un numero congruo di congedi spettanti".

L'allarme dei sindacati: "No alle ferie forzate"

In una nota congiunta i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl auspicano una "buona organizzazione del servizio" e chiedono:

"la necessità di rispetto per le esigenze personali dei lavoratori, che quest'anno sono stati impegnati ancora di più per la festa scudetto. Chiediamo di vigilare perché tutte le Unità Operative assumano una condotta uniforme verso il personale nel rispetto di quanto previsto dal CCNL sulla possibilità di fruire delle ferie fino a giugno dell'anno prossimo. Ci si augura che non si ripetano le posizioni rigide dello scorso anno, in cui tanti lavoratori dovettero godere di tutti i congedi in un tempo davvero limitato. A differenza degli altri lavoratori del Comune che giustamente ebbero facoltà di protrarre le proprie ferie. Rimaniamo fiduciosi e vigili perché la nostra richiesta veda l'attenzione che merita".

Anselmi (Cisl Fp): "Massima attenzione"

Sulla vicenda interviene Agostino Anselmi (Cisl Fp):