Napoli-Sassuolo, solo 40 biglietti ai disabili: ne erano previsti 278 La denuncia dei consiglieri Simeone e Sorrentino: “Il Comune ha fatto i lavori per aumentare i posti disabili. Il Calcio Napoli rispetti gli impegni”

A cura di Pierluigi Frattasi

Per la partita Napoli-Sassuolo allo Stadio Maradona solo 40 biglietti destinati ai disabili, al posto dei quasi 300 previsti. A denunciarlo è il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture: “Il Calcio Napoli non ha mantenuto impegni. Purtroppo, mio malgrado, devo constatare che, diversamente da come concordato con il Comune di Napoli, i posti per i diversamente abili sono soltanto 40 ticket invece dei 148 +148 previsti”. Proteste anche dalla consigliera Flavia Sorrentino: “È una battaglia di civiltà”.

Il Comune ha fatto i lavori per aumentare i posti disabili

Nonostante gli importanti lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo di Fuorigrotta fatti dal Comune lo scorso anno per aumentare e migliorare i posti a sedere per gli spettatori disabili, purtroppo, la situazione non è cambiata. Anche nella prima partita di campionato 2023-24 con il Sassuolo i posti a disposizione sono rimasti gli stessi. Ma sembra che la musica potrebbe cambiare a partire dal prossimo match casalingo con la Lazio.

La protesta per la scarsa dotazione di posti riservati ai disabili, peraltro nelle postazioni più lontane e scomode dello stadio, era scoppiata lo scorso anno, anche grazie ai video e alle foto di denuncia pubblicate da alcune associazioni. Il Comune di Napoli si era subito impegnato ad effettuare i lavori per l'ampliamento dei posti riservati ai disabili. Lavori che sono stati fatti.

Attualmente, i posti realmente disponibili per i tifosi "diversamente abili", con l'aggiunta dei rispettivi accompagnatori, nello Stadio Maradona di Napoli, sono 278. In dettaglio:

57 posti in TRIBUNA Family;

45 posti in TRIBUNA OSPITI;

28 posti in CURVA A;

28 posti in CURVA B;

120 posti nei DISTINTI

Simeone: “Solo 40 posti per i disabili”

Sulla vicenda è intervenuto Nino Simeone, presidente della Commissione infrastrutture del Consiglio comunale di Napoli:

“Ho verificato di persona, sulla piattaforma utilizzata dalla Sscn per la vendita dei biglietti, che per la prossima partita in casa allo stadio Maradona contro il Sassuolo, sono stati messi a disposizione, per i diversamente abili, soltanto 40 ticket invece dei 148 +148 previsti. Questo dato è inspiegabile”.

E aggiunge:

“Mi aspetto che, a partire dalla prossima partita casalinga con la Lazio, siano messi in vendita tutti i ticket disponibili, compresi i 28+28 posti disponibili nelle curve e i 120 + 120 posti nei Distinti – spiega – perché il Comune ha investito soldi pubblici per garantire un numero maggiore di accessi allo stadio anche ai nostri tifosi con difficoltà motorie”.

Poi conclude:

“Sicuramente dobbiamo migliorare la qualità dei servizi, nei vari settori dello stadio, dedicati a chi è seduto in carrozzina, abolendo magari parte delle file presenti a ridosso dei settori h, che ne ostacolano la visuale, ma questo è un altro discorso. Deve essere invece chiaro che la Ssc Napoli ha l'obbligo di rispettare gli impegni assunti con il comune di Napoli e non può apportare modifiche di tale tipo in modo arbitrario". "Sicuramente si è trattato di un disguido, ma il nostro buon Paolo Sorrentino, in una situazione del genere, esclamerebbe: male la prima!”.

Sorrentino: “Convocheremo una commissione Sport”

Mentre Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio, commenta:

“Spiace dover constatare che per la prima partita di campionato, Napoli – Sassuolo, non siano stati messi in vendita i biglietti riservati alle persone con disabilità, ossia i 120 posti nel settore distinti e i 56 posti nelle curve inferiori dello stadio Maradona, nonostante gli importanti lavori di riqualificazione dell'impianto effettuati dal Comune anche grazie alle mie sollecitazioni. È infatti una battaglia di civiltà che seguo in prima persona da molti mesi tanto da aver presentato in Consiglio Comunale, a partire dallo scorso Aprile, un'interpellanza, una mozione e un ordine del giorno tutti approvati all'unanimità”.

Poi annuncia: