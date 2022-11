Napoli, il Comune rifà lo Stadio Maradona: nuove tribune per i disabili e luci. Costerà 2 milioni Pronto il progetto definitivo per ristrutturare lo stadio di Fuorigrotta. Ci saranno 158 posti per i disabili e anche per ciechi e ipovedenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Comune rifà lo Stadio Diego Armando Maradona: nuove tribunette con più posti (158 in totale) dedicate ai disabili e ai loro accompagnatori, sostituite tutte le luci con le nuove a led, ristrutturati i materiali in calcestruzzo e ferro usurati. Le balaustre e i corrimano di tutti i settori saranno trattati e riverniciati. Pronto il progetto definitivo. I lavori costeranno 2 milioni di euro. E proprio allo Stadio Maradona inizierà il cammino della Nazionale verso EURO 2024. Il Maradona – 10 anni dopo Italia-Armenia – ospiterà infatti giovedì 23 marzo (ore 20.45) il primo match delle qualificazioni europee contro l’Inghilterra.

I lavori delle Universiadi 2019

Lo Stadio è stato ristrutturato recentemente in occasione delle “Universiadi 2019” per circa 21 milioni di euro. I lavori in quel caso hanno previsto la sostituzione della totalità dei sediolini, la sistemazione e impermeabilizzazione delle gradinate, la ristrutturazione della Tribuna Stampa, degli spogliatoi e dei corridoi di accesso al campo, dei servizi igienici, e il rifacimento di videosorveglianza, pista di atletica, altoparlanti e mega-schermi.

I nuovi cantieri

Il nuovo progetto si concentra, invece, sui posti destinati ai disabili e sull'impianto di illuminazione. Tale necessità nasce dall’esigenza di rispondere a requisiti e standard normativi sia nazionali che europei, sempre più restrittivi in materia di accessibilità delle persone con disabilità, sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sicurezza degli ambienti. Oltre alle difficoltà di deambulazione occorre poi considerare anche le altre categorie di disabilità, quali quelle sensoriali, come gli ipovedenti e i ciechi, per i quali occorre garantire percorsi liberi da ostacoli e fornire informazioni con linguaggio in braille.

Le nuove tribunette per disabili

Prima delle Universiadi lo stadio Diego Armando Maradona aveva solo 75 per disabili su sedia a rotelle, posti in tribuna Nisida (44) e Settore Ospiti anello inferiore (38). Con i lavori del 2019 sono saliti a 138, con l'aggiunta di 28 stalli in Curva A e altrettanti in Curva B. Con i nuovi lavori i posti per disabili diventeranno 158, dei quali 57 in Tribuna Family, 45 in Ospiti inferiore. Ci saranno anche altrettanti posti per gli accompagnatori.