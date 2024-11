video suggerito

Napoli, rinasce l'hotel Miramare: ristorante panoramico, spa e riapre "Shaker" il night di Renato Carosone

A cura di Pierluigi Frattasi

Rinasce l'ex hotel Miramare del Lungomare di via Nazario Sauro a Napoli, con due ristoranti, spa con sauna e area fitness e boutique hotel. La nuova struttura si chiamerà Villa Miramare e sarà gestita da Essenza Hospitality. Sulla terrazza panoramica sorgerà un ristorante di lusso, affidato alle abili mani dello chef stellato Vincenzo Guarino, che punterà su prodotti tipici di alta qualità e a chilometro zero per un'esperienza unica nel settore del fine dining. L'area ricettiva, con 31 stanze, sarà invece affidata a Casual Hoteles, tra i leader del settore alberghiero europeo. L'Hotel Miramare è chiuso da circa 4 anni. L'apertura della nuova struttura è prevista per fine 2025.

Riapre lo Shaker, lo storico night club di Carosone

Tra le novità più importanti ci sarà la riapertura dello "Shaker", lo storico night club napoletano che negli anni Cinquanta del secolo scorso ha fatto la storia della musica italiana. Nel locale notturno di Santa Lucia è infatti nato professionalmente Renato Carosone che lì si unì in sodalizio artistico con Peter Van Wood e Gegè di Giacomo dando vita ad un trio storico della musica italiana. Alcune scene del film biografico ispirato al grande musicista e cantante sono state girate proprio all'interno del locale. In anni più recenti, prima del disastroso incendio che negli anni Ottanta ne sancì la chiusura, allo Shaker si sono esibiti anche altri grandi nomi della musica italiana come Peppino Di Capri, Franco Califano e Fausto Leali. Il nuovo Shaker 2.0 sarà ristorante dove si potrà godere di musica dal vivo, posto al livello meno uno, in un ambiente soft, illuminato da suggestive luci che escono dalle bocche di lupo.

Renato Carosone

«Il progetto di Villa Miramare – racconta a Fanpage.it l'industriale Giovanni Paone, uno dei due titolari di Essenza Hospitality – nasce dalla volontà di ridare a Napoli una gloriosa attività ricettiva, un tempo anche ristorativa, creando un nuovo boutique hotel di charme. Il progetto prevede la cooperazione di una realtà italiana, con il nostro gruppo imprenditoriale Essenza Hospitality, che ci vede impegnati assieme al mio socio Giuseppe Valentini, che mi affianca da sempre in questa avventura imprenditoriale, ed è stata co-fondata circa due anni fa con lo chef Vincenzo Guarino e di una realtà spagnola, la Casual Hoteles, guidata dal patròn Juan Carlos San Juan. L'attività turistica è una grande passione che condividiamo insieme. Essenza Hospitality gestirà tutta la parte di food & beverage, sia i bar che i ristoranti. Mentre il boutique hotel sarà affidato a Casual Hoteles. Pur nella distinzione netta delle attività, condurremo insieme la progettazione delle stanze per avere un progetto unitario dal punto di vista dell'architettura e del design di Villa Miramare».

I nuovi ristoranti e il cocktail bar in via Nazario Sauro

Uno dei punti forti della nuova Villa Miramare sarà il ristorante gourmet "Essenza" che aprirà sulla terrazza. La struttura occuperà il roof della palazzina in stile liberty. «Sulla terrazza – spiega Paone – già oggi è presente un grande ambiente che ospiterà le cucine e la sala». La cucina, come detto, sarà affidata a Guarino che negli ultimi anni ha diretto il ristorante del Castello di Postignano, in provincia di Perugia, in Umbria. Nel menù, molto ricercato, troveranno spazio i principii della cucina mediterranea a chilometro zero, legata ai territori e alla qualità della materia prima. «Guarino – sottolinea Paone – è da anni uno degli chef italiani più apprezzati nel panorama internazionale. In Italia ha ottenuto quattro volte la stella Michelin».

Sempre sulla terrazza panoramica ci sarà un cocktail bar, aperto il pomeriggio e la sera. Si proporrà come uno degli appuntamenti di ritrovo pre-serali della movida napoletana, anche grazie al panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli. Il progetto del nuovo hotel Miramare arriva in una fase di profonda riqualificazione di tutto il Lungomare, che sarà completamente restaurato dal Comune di Napoli.

L'hotel Miramare avrà 31 stanze e spa

Il nuovo Casual Hoteles sarà gestito dalla società spagnola di Valencia, che in Europa può contare su una catena di circa 30 alberghi. In Italia è già presente con il "Rinascimento Casual Hotel" di Firenze. Il boutique hotel di via Nazario Sauro sarà dotato di 31 stanze, super accessoriate. Molto particolare e affascinante la spa, ricavata nelle antiche cantine del villino. Avrà pareti in pietra tufacea e offrirà vasca idromassaggio, saune, zona massaggi, bagni turchi e area fitness.