A scuola (anche) per imparare a scrivere lettere di carta: l'iniziativa del liceo di Napoli Dalla scrittura alla spedizione delle lettere: insegnare ai ragazzini la bellezza di pensare ad una lettera, scriverla a mano e imbucarla.

A cura di Redazione Napoli

In un mondo dominato ormai dalle intelligenze artificiali e da whatsapp, tiktok e instagram c'è chi prova a insegnare alle giovani generazioni a scrivere lettere su carta. È l'iniziativa dell'istituto comprensivo "Cariteo-Italico" del quartiere napoletano di Fuorigrotta. Un progetto che ha coinvolto gli alunni di due classi – la IV A e IV U della primaria – che con il sostegno dei loro docenti hanno riscoperto il piacere di scrivere a mano su un foglio bianco e di esprimere i propri pensieri ed emozioni in modo più profondo e riflessivo rispetto ai messaggi digitali

Risultato? Una risposta entusiastica, dicono gli alunni della scuola, diretta da Anna Maria Leo. Un team di docenti si è messo all'opera per accompagnare i ragazzi in ogni fase del progetto. Dalla scrittura alla spedizione delle lettere (trovare i francobolli e la buca più vicina alla scuola) e poi alla successiva analisi dei testi. A ricevere le lettere sono gli stessi ragazzi. Anche i tempi dell'attesa della consegna della missiva è stato un elemento valorizzato perché "inviare e ricevere lettere crea un legame speciale tra le persone, rafforzando le relazioni e coltivando l'empatia".

"Scrivere una lettera richiede di organizzare le idee, scegliere le parole giuste e dare forma a un racconto personale", spiegano le docenti che hanno accompagnato i ragazzi. "La scrittura di lettere aiuta a migliorare la grammatica, il vocabolario e la capacità di strutturare un testo in modo coerente", aggiungono ritenendo che "le lettere sono tesori tangibili che possono essere conservati per anni, diventando preziosi ricordi del passato". L'obiettivo è chiaro: incoraggiare i bambini a scrivere lettere, sia a coetanei che a familiari perché "è un modo per arricchire la loro vita e preservare un'arte preziosa".