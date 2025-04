Franco Pepe tra i Maestri dell’Arte della Cucina Italiana premiati da Giorgia Meloni

video suggerito

Franco Pepe ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni: il pizzaiolo caiatino premiato tra gli otto Maestri dell'Arte della Cucina Italiana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

C'è anche Franco Pepe tra gli otto Maestri dell'Arte della Cucina Italiana premiati da Giorgia Meloni quest'oggi a Palazzo Chigi. Il pizzaiolo caiatino, che con il suo locale Pepe in Grani è ormai conosciuto anche all'estero, non ha nascosto la sua gioia per questo traguardo. "Un pensiero speciale va alla mia famiglia, a mio padre Stefano, mia madre Maria e mio nonno Ciccio, che hanno sempre creduto nelle istituzioni", ha detto Franco Pepe sui suoi profili social, per poi aggiungere:

Questo premio non è solo un riconoscimento personale, ma rappresenta un passo fondamentale verso la definizione concreta della figura del pizzaiolo, con un’adeguata formazione nelle scuole istituzionali. Per me, questo è il traguardo più grande raggiunto in questi anni di lavoro.La pizza non è solo un piatto, ma un simbolo della nostra cultura e della nostra identità. Grazie alla dedizione, alla ricerca delle migliori materie prime e alla volontà di elevare questo mestiere a una vera e propria espressione di alta cucina, oggi celebriamo un successo che appartiene a tutto il mondo della pizza italiana.

Non si tratta del primo alto riconoscimento che Franco Pepe riceve di recente: lo scorso 7 febbraio, infatti, con cena di gala nella tenuta di Highgrove del Duca di Cornovaglia, nel Gloucestershire, fu ricevuto da Carlo III d'Inghilterra, come appunto ospite tra le star internazionali ed altri illustri rappresentanti della gastronomia italiana nel mondo, tutti ricevuti dai Reali d'Inghilterra. E anche in quel caso non perse tempo a ringraziare in primis la sua famiglia e tutti coloro che ogni giorno credono nel suo lavoro.