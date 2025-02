video suggerito

Franco Pepe, il pizzaiolo di Caiazzo alla cena di gala con Re Carlo III d'Inghilterra Anche Franco Pepe al ricevimento di Re Carlo III d'Inghilterra nel Gloucestershire. "Traguardi che mai avrei osato immaginare", ha detto il pizzaiolo caiatino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

C'era anche Franco Pepe tra gli ospiti di Re Carlo III d'Inghilterra nella tenuta di Highgrove, nel Gloucestershire. Il pizzaiolo di Caiazzo era tra le star internazionali ed altri illustri rappresentanti della gastronomia italiana nel mondo, tutti ricevuti dai Reali d'Inghilterra. "Il buon cibo unisce le persone e ciò che scegliamo di mangiare aiuta a definirci; come famiglie, comunità e nazioni", ha detto Re Carlo III a margine dell'evento al quale ha preso parte il pizzaiolo caiatino che ha anche voluto ringraziare "l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, per avermi voluto in questa occasione speciale e per l'accoglienza calorosa".

Lo stesso Franco Pepe ha spiegato di aver provato "un'emozione indescrivibile. Sono onorato e ancora incredulo di aver preso parte a una straordinaria celebrazione della cucina italiana in Inghilterra". L'evento si è tenuto il 7 febbraio, con cena di gala nella tenuta di Highgrove del Duca di Cornovaglia, nel Gloucestershire, una delle contee inglesi che, storicamente, è considerate tra le più "romanizzate" all'epoca dell'Impero Romano (lo stesso nome deriva dal castrum di Glevum, fondato dall'imperatore Nerva. Gloucester è la forma anglicizzata di Glevum Castra, ndr).

Ma Franco Pepe ha voluto commentare anche le parole di Re Carlo III, aggiungendo che "risuonano profondamente in me e rendono questo momento ancora più speciale. Sapere che, attraverso il mio lavoro, ho potuto contribuire a trasmettere questo messaggio e raggiungere traguardi che mai avrei osato immaginare è per me motivo di grande orgoglio ed emozione. Oggi questo riconoscimento", ha proseguito Franco Pepe, "dona ulteriore dignità al ruolo del pizzaiolo. È un passo importante per me e per tutti i miei colleghi, con i quali condivido questa straordinaria esperienza".