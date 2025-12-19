napoli
Napoli, raccoglie petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita: operato al Pellegrini

Uomo ferito alla mano dopo aver raccolto un petardo inesploso da terra. Operato all’ospedale Pellegrini.
A cura di Pierluigi Frattasi
Raccoglie un petardo da terra, ma gli esplode in mano e perde 4 dita. Uomo ricoverato all'Ospedale Vecchio Pellegrini a Napoli, nelle scorse ore. Si tratta della prima vittima dei fuochi d'artificio avvenuta nel periodo dei festeggiamenti di Capodanno 2026. L'episodio è accaduto oggi, venerdì 19 dicembre. L'uomo è stato già sottoposto ad intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

napoli
