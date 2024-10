video suggerito

Napoli, professore è investito e ferito sulle strisce rialzate e sviene: travolto da scooter davanti all’Università Suor Orsola Il docente universitario è stato investito da uno scooter sulle strisce rialzate nei pressi dell’ingresso dell’Università Suor Orsola Benincasa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Professore universitario investito da uno scooter mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali rialzate al Corso Vittorio Emanuele. Il docente di 81 anni, a quanto apprende Fanpage.it, stava attraversando in prossimità del passaggio pedonale che si trova vicino all'ingresso principale dell'Università Suor Orsola Benincasa, dove sono state recentemente installate dal Comune di Napoli le strisce pedonali rialzate, quando sarebbe stato travolto, per motivi ancora da chiarire, da uno scooter che sopraggiungeva, che l'ha centrato in pieno.

L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 ottobre 2024, attorno alle ore 15,00. L'impatto è stato violento, tanto da allarmare anche il personale universitario presente all'interno della struttura accademica, che è sceso in strada richiamato dal rumore dello schianto. Il docente ferito è riuscito a rimettersi in piedi, ma poco dopo sarebbe stato colto da malore e sarebbe svenuto. Sul posto è arrivata un'autoambulanza del 118 che ha prestato il primo soccorso. Dopo averlo stabilizzato, l'81enne è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul Corso Vittorio Emanuele registrati incidenti stradali gravi

Corso Vittorio Emanuele è una strada ad alto scorrimento, molto trafficata, dove si registrano purtroppo frequentemente incidenti stradali anche gravi. Il 4 marzo scorso una donna di 43 anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce all'altezza del civico 118, sul lato di Chiaia. La donna è stata poi ricoverata in gravissime condizioni all'Ospedale Cardarelli. Il 22 febbraio, invece, una ragazzina 12enne era stata investita sulle strisce all'uscita dalla scuola, questa volta all'altezza di piazza Mazzini, rimanendo ferita.

Il Comune ha installato le strisce pedonali rialzate

Proprio per ridurre il fenomeno degli incidenti stradali, il Comune di Napoli la scorsa primavera ha installato le strisce pedonali rialzate sul Corso Vittorio Emanuele, istituendo due attraversamenti pedonali con dosso, di cui uno in corrispondenza del civico 35, ossia nei pressi della Funicolare di Montesanto, e l’altro all’altezza dell’ingresso principale dell'Università Suor Orsola Benincasa.