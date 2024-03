Investita da moto al Corso Vittorio Emanuele mentre è sulle strisce: gravissima 43enne L’incidente stradale alle 8,40 all’altezza del civico 118. Ricoverata in prognosi riservata al Cardarelli. Indaga la Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Investita da una moto di grossa cilindrata, a Corso Vittorio Emanuele, mentre attraversa sulle strisce pedonali. È grave una donna di 43 anni, subito soccorsa dall'ambulanza del 118, è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, lunedì 4 marzo 2024, attorno alle ore 8,40, all'altezza del civico 118.

La donna ricoverata al Cardarelli: in prognosi riservata

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia Locale, reparto infortunistica stradale, guidato dal Comandante Joselito Orlando. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada sulle strisce, con direzione Arco Mirelli, quando è stata investita da una moto Triumph 2500, guidata da un 53enne, proveniente dalla sua sinistra. L'impatto è stato molto violento. La vittima è stata sbalzata di diversi metri, cadendo rovinosamente a terra. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata. Mentre sono stati chiesti gli esami tossicologici sul motociclista. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano sul posto per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo incidente in un mese al Corso

Si tratta del secondo incidente stradale che avviene al Corso Vittorio Emanuele nel giro di poche settimane. A febbraio era rimasta ferita una ragazzina di 12 anni, mentre attraversava sulle strisce sul lato opposto del Corso, in corrispondenza di Piazza Mazzini. Il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, ha chiesto di poter mettere le strisce pedonali rialzate. Proposta, però, ritenuta poco fattibile dall'assessore Edoardo Cosenza, in quanto da subordinare al parere della Soprintendenza e perché provocherebbero rumore, disturbando, in particolare di notte.