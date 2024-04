video suggerito

Investito da un'auto mentre va in bici, Rocco Novelletti muore a 56 anni L'incidente si è verificato questa mattina sulla strada provinciale tra Frattamaggiore e Grumo Nevano, nella provincia di Napoli; ancora poco chiara la dinamica.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Incidente stradale purtroppo mortale, nella prima mattinata di oggi, sabato 6 aprile, nella provincia di Napoli: sulla strada provinciale tra Frattamaggiore e Grumo Nevano, un uomo di 56 anni è stato investito e ucciso da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. La vittima è Rocco Novelletti.

Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in corso di accertamento, intorno alle 7 di questa mattina, un'automobile, guidata da un giovane incensurato, avrebbe investito in pieno la bicicletta sulla quale si trovava il 56enne. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e i loro tentativi di rianimarlo, per Rocco Novelletti non c'è stato purtroppo niente da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, che hanno svolto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.