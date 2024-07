video suggerito

Investito da un’auto in via Benedetto Cozzolino, muore un 33enne a Ercolano Un 33enne è stato investito ad Ercolano, in via Benedetto Cozzolino: denunciato l’automobilista, che si era fermato per i soccorsi. Indaga la polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 33enne è stato investito ad Ercolano, nella provincia vesuviana di Napoli: nonostante la corsa disperata in ospedale, l'uomo è deceduto per un arresto cardiocircolatorio. Denunciato l'uomo alla guida, che si era fermato per prestare i soccorsi. Sulla vicenda indaga la polizia: ancora da accertare la dinamica del fatto.

Tutto è accaduto la scorsa notte, verso le 2.30, lungo la via intitolata al sacerdote Benedetto Cozzolino, che divide la parte residenziale e storica della città ercolanese dai quartieri più vicini alla bocca del Vesuvio, facenti parte del quartiere di San Vito. L'uomo, 33 anni e di nazionalità ucraina, stava passeggiando lungo la grande arteria che segue il tracciato del Vesuvio da San Giorgio a Cremano fino a Tore del Greco, quando improvvisamente è stato travolto da una vettura: non è chiaro se fosse in strada o in prossimità del marciapiedi. L'uomo alla guida si è subito fermato per prestare i soccorsi: poco dopo un'ambulanza è giunta sul posto, assieme alla polizia. Il 33enne è stato portato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, ma è deceduto per arresto cardiocircolatorio: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Il guidatore è stato denunciato per il reato di omicidio stradale: ma la dinamica del tutto è ancora in fase di ricostruzione, e gli inquirenti non tralasciano alcuna ipotesi. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Portici – Ercolano, giunti sul posto subito dopo l'investimento assieme ad una ambulanza.