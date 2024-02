Ragazza investita al Corso Vittorio Emanuele finisce in ospedale: “Subito strisce pedonali rialzate” L’incidente stradale attorno alle ore 14,00, all’incrocio con piazza Mazzini. Simeone: “Chiederò di installare le strisce pedonali rialzate” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Una studentessa è stata investita oggi pomeriggio all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e piazza Mazzini. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 14,00 di oggi, giovedì 22 febbraio 2024. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa stava attraversando la strada, all'altezza delle strisce pedonali, quando sarebbe stata investita da un motorino.

La giovane è caduta a terra rovinosamente, ferendosi con varie escoriazioni, ed è stata subito soccorsa dalle persone che erano in strada. La ragazza, per fortuna, non avrebbe riportato gravi lesioni ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso ospedaliero con un'auto privata. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti per individuare e identificare il conducente del mezzo coinvolto.

Simeone: "Subito dossi e polizia locale agli orari di punta"

Sulla vicenda interviene Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli, che commenta:

"Purtroppo, assistiamo all'ennesimo investimento di un pedone, mi dicono una ragazza, al Corso Vittorio Emanuele. Anche io fui investito tempo fa sulla stessa strada. L'investitore fuggì, senza prestarmi il dovuto soccorso. Per fortuna, mi sono ripreso. Ma non è più tollerabile che avvengano episodi del genere su una strada così importante, dove si trovano tante scuole di ogni ordine e grado e un'importante Università.

E conclude:

Il Corso Vittorio Emanuele è diventato un'autostrada, dopo essere stato asfaltato. I cittadini chiedono interventi immediati. Mi recherò sul posto per incontrare i residenti e ascoltare le loro richieste. Chiederemo all'amministrazione comunale di valutare la possibilità di installare le strisce pedonali rialzate e la vigilanza della Polizia Locale in prossimità delle scuole durante gli orari di uscita e ingresso".