Auto travolge coppia di ragazzi 19enni in scooter e fugge: lei gravissima, a lui milza spappolata I due ragazzi sono stati investiti nel quartiere napoletano di Vicaria. Lei è ricoverata al Cto, lui all'Ospedale del Mare: sono in prognosi riservata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Travolti da un'auto mentre erano a bordo del loro scooter, sono gravi due ragazzi 19enni investiti nella notte tra sabato e domenica scorsi a Napoli. Lei gravissima, ha perso coscienza dopo l'incidente. Lui ha riportato varie contusioni, con danni alla milza che dovrà essere operata. L'auto, dopo l'investimento, è fuggita senza prestare soccorso. Il violento incidente stradale è avvenuto la notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile scorsi, all'incrocio tra via F.Persico e via G.Carafa, nel quartiere Vicaria, al centro storico di Napoli, attorno all'1,10 di notte.

Ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. I due ragazzi feriti, subito soccorsi dall'ambulanza del 118, sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso in ospedale. Il primo ricoverato presso l'ospedale del Mare, la seconda al C.T.O. Entrambi sono in prognosi riservata. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Infortunistica Stradale, guidata dal Comandante Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio.

I due ragazzi, secondo le prime ricostruzioni, erano a bordo di uno scooter, quando sono rimasti coinvolti in un sinistro con un altro mezzo poi datosi alla fuga senza prestare soccorso. Gli uomini della Polizia Locale hanno in corso indagini esaminando le immagini prelevate dai sistemi di video sorveglianza della zona per ricostruire il grave sinistro stradale e identificare il fuggitivo. Le indagini sono rese particolarmente difficili data l’assenza di testimoni e l’impossibilità , a causa delle condizioni cliniche, di avere informazioni dai ragazzi feriti. Sul luogo dell'incidente, peraltro, non sarebbero presenti telecamere. Ma gli investigatori stanno ugualmente cercando immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che possano aver ripreso i veicoli in transito nei momenti dell'incidente.