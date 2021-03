Nel frigorifero, come fossero ortaggi o bibite, custodiva una pistola e delle droga: per questo, un giovane di 25 anni originario della Repubblica Dominicana e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli. Nella fattispecie, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio sul territorio volto al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti nell'abitazione del 25enne e della sua convivente, in vico Guardia, nel cosiddetto Borgo Sant'Antonio Abate, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli.

Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto, nel frigorifero, una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa, 4 cartucce dello stesso calibro, nonché 18 bustine contenenti complessivamente circa 19 grammi di marijuana, e ancora 3 stecche di hashish del peso complessivo di 3,20 grammi. In un cassetto della cucina, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto due bilancini di precisione e diverso materiale atto al confezionamento della sostanza stupefacente e 55 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.

Il 25enne, Jairon Sebastian Ortega Ovalle, è stato così arrestato con l'accusa di detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento e detenzione di sostanza stupefacente e portato in carcere. Infine, la compagna e convivente del 25enne, una donna di 35 anni, anche lei originaria della Repubblica Dominicana, è stata invece denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per gli stessi reati. Sull'arma, come da prassi, si svolgeranno gli accertamenti per verificare se sia stata utilizzata di recente.