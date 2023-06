Napoli, patto tra istituzioni per tutelare i minori vittime di reato Questa mattina, al Centro Europeo di Studi di Nisida, è stato firmato un protocollo d’intesa tra vari attori per la tutela dei minori vittime di reato a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Tutelare i minori vittime di reati a Napoli, purtroppo in costante aumento: questo il proposito del protocollo d'intesa firmato questa mattina, al Centro Europeo di Studi di Nisida. Al patto, firmato la termine di un lungo lavoro intrapreso dall'associazione Defence for Children International Italia, dal Ministero della Giustizia e dalla Procura per i Minori di Napoli, vede la collaborazione di molteplici istituzioni, tra cui il Comune di Napoli, la Regione Campania, l'Asl Napoli 1, la Questura di Napoli e il Comando Provinciale dell'Arma dei carabinieri.

Grazie alla firma del protocollo d'intesa di questa mattina – alla quale hanno presenziato anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore regionale alla Sicurezza Mario Morcone – tutte le istituzioni coinvolte avranno a disposizione un dispositivo integrativo delle procedure già esistenti per la tutela del minore vittima di reato. Inoltre, con la firma del protocollo si è voluto regolamentare la cooperazione tra le diversi parti in causa, stabilendo le modalità di trasmissione delle informazioni rilevanti e il loro concreto utilizzo, nei limiti e nel rispetto del segreto istruttorio e delle esigenze connesse all’attività investigativa.