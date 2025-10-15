Napoli, nel bagno dei maschi della scuola media c’è troppo viavai: scoperto un coltello nella cassetta del wc

Il coltello sequestrato nei bagni della scuola ai Colli Aminei, a Napoli

Una scoperta inquietante, che mette ancora più in risalto il fenomeno della violenza tra giovanissimi a Napoli, quella effettuata nell'Istituto Comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini, ai Colli Aminei, quartiere collinare della città, dove è stato rinvenuto un coltello di quasi 20 centimetri.

Nella mattinata di ieri, martedì 14 ottobre, una delle professoresse della scuola secondaria di primo grado, ha notato un insolito viavai all'interno del bagno riservato agli alunni maschi. La docente ha voluto vederci chiaro e, dopo aver ispezionato i locali, ha trovato un coltello lungo complessivamente 19,5 centimetri, occultato nella cassetta di uno dei wc. Sul posto, su segnalazione del colpo docente, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marianella, che hanno sequestrato il coltello e hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto all'interno della scuola.

Un 15enne accoltellato all'uscita di scuola a Napoli

La notizia del ritrovamento del coltello nella scuola dei Colli Aminei arriva a poche ore di distanza da un episodio di violenza avvenuto, proprio ieri, martedì 14 ottobre, all'esterno di un altro istituto scolastico di Napoli. Alla fine delle lezioni, un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato da un gruppo di coetanei in via Benedetto Croce, nel centro storico del capoluogo campano; il giovane è stato portato in ospedale, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili.