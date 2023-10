Napoli, nel 2025 apre la stazione metro a Capodichino

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ufficializza una data da inserire in agenda: entro il 2025 apre la stazione della metropolitana 1 a Capodichino, lì dove c'è l'aeroporto, l'unico della Campania, ma non ci sono trasporti pubblici tranne un autobus di linea (l'Alibus) e i taxi:

Lavoriamo per un preciso collegamento di Napoli con la Stazione Marittima, l’aeroporto e la stazione dei treni ad alta velocità, tutti collegati dalla stessa linea metropolitana. In dieci minuti potrai spostarti tra gli obiettivi di trasporto più importanti.

All'inaugurazione del libro di Ennio Cascetta, ex assessore ai Trasporti della Regione con Antonio Bassolino, Manfredi ha stilato una sorta di cronoprogramma per i due anni a venire:

Il prossimo anno, il 2024, si proseguirà col potenziamento del numero dei nuovi treni che saranno messi in esercizio sulla linea 1 della metropolitana, tratta su cui si aggiungerà l'apertura della stazione Centro direzionale.

Apriremo la linea 6 e avvieremo anche i lavori del deposito della linea 6 a via Campagna che poi ci consentiranno di inserire i nuovi treni sulla linea che ripartirà con i vecchi treni perché purtroppo per come è stato portato avanti il progetto oggi non è possibile inserire i nuovi treni proprio per la mancanza del deposito. Inoltre il prossimo anno riaprirà anche la Funicolare di Chiaia.

Entro la fine del 2023 partiranno i lavori per la Brt a Ponticelli – ha concluso il sindaco – ed entreranno in esercizio anche i primi dei 250 nuovi bus elettrici della transizione ecologica del parco mezzi di Anm.