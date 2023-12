Napoli, migliaia di botti illegali in vendita per Capodanno: nascosti in case e garage I carabinieri hanno sequestrato migliaia di botti illegali tra Secondigliano e Casalnuovo. Ordigni esplosivi potenzialmente pericolosi e anche letali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allarme nel Napoletano per i botti illegali in vendita per Capodanno 2024. Migliaia di fuochi di artificio abusivi e pericolosi sono stati scoperti dalle forze dell'ordine in questi giorni. Nascosti in case abitate e perfino in vendita nei garage. Esplosivi potenzialmente pericolosi e anche letali, conservati senza la minima sicurezza. A Casalnuovo di Napoli, ad esempio, i carabinieri hanno sequestrato mezza tonnellata di fuochi pirotecnici illegali nascosti in due appartamenti. A Secondigliano, quartieri nord di Napoli, i botti erano in vendita in un garage privato. I carabinieri l'hanno scoperto dalla fila di clienti all'esterno del box. All'interno c'erano centinaia di botti pericolosi, senza alcuna licenza.

A Casalnuovo sequestrata mezza tonnellata di botti illegali

Nel comune di Casalnuovo di Napoli, i carabinieri hanno sequestrato 500 chili di botti illegali. In manette un 66enne del posto, mentre un 25enne è stato denunciato. I carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno perquisito entrambe le abitazioni. In quella del 66enne i militari hanno rinvenuto 133 ordigni non convenzionali di varia natura, per un peso complessivo di 230 chili. Il 66enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Poche ore dopo, nell’appartamento del 25enne, i carabinieri hanno contato 270 chili di fuochi illegali: 51 ordigni dal peso in polvere attiva di 38 chili. Un pericolo enorme, considerato che erano stoccati senza alcun controllo all’interno di una casa abitata. Il materiale è stato sequestrato e sarà distrutto con la collaborazione degli artificieri del comando provinciale di Napoli.

Secondigliano, arrestato 29enne

A Secondigliano, i carabinieri hanno arrestato un 29enne del posto per la vendita casalinga di fuochi illegali. Al sicuro tra le pareti del suo garage, il 29enne incensurato di Secondigliano aveva allestito una bancarella di fuochi illegali. In strada sarebbe stato rischioso, i controlli dei carabinieri erano incalzanti.

Peccato che il portone fosse aperto e i botti in bella mostra. I militari del nucleo radiomobile di Napoli, passando in via Giardino dei Ciliegi, hanno facilmente notato la rivendita, complici i diversi clienti in fila. Sul banco improvvisato 761 candelotti Cobra, 10 “cipolle” artigianali e altri fuochi pirotecnici per i quali non aveva ovviamente alcuna licenza di vendita. Il 29enne è stato arrestato e trascorrerà i prossimi giorni ai domiciliari, in attesa di giudizio.