Napoli, l’ufficio carte d’identità chiude mentre c’è gente in fila da ore: dipendenti aggrediti Nell’ufficio della IV Municipalità a Gianturco c’erano solo due dipendenti, troppo pochi per la lunga coda. Sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ufficio delle carte d'identità del Comune di Napoli chiude perché si è al termine della giornata lavorativa. Allo sportello ci sono solo due dipendenti: uno rilascia i documenti, l'altro controlla i numeri di prenotazione di chi è in fila. Ma all'orario di chiusura c'è ancora una lunga coda. Gli utenti, nonostante siano stati avvisati che alle 18,00 si chiude anche se si è preso il numero, si arrabbiano e aggrediscono i dipendenti.

Caos in Municipalità, arrivano i vigili urbani

Sono costretti ad intervenire gli agenti della Polizia Locale per riportare l'ordine. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, nella sede della IV Municipalità di Gianturco, e testimonia delle difficoltà dell'amministrazione comunale, che deve fare i conti con un organico ridotto all'osso, nonostante il recente concorso.

Nell'ufficio, infatti, c'erano solo due dipendenti a farsi carico di una enorme mole di lavoro. Uno addetto alla distribuzione delle carte d'identità elaborate nei giorni precedenti e l'altro al ricevimento dell’utenza che era stata avvisata che non poteva essere ricevuta dopo le ore 18.00, termine dell'orario di servizio, pur se in possesso di un numero per l’attesa.

Gli utenti inferociti hanno aggredito i dipendenti

Alcuni utenti, in attesa da ore, hanno iniziato ad inveire contro il dipendente e a manifestare la loro insoddisfazione. La situazione ha preso una brutta piega e sono dovuti intervenire gli agenti della polizia municipale che hanno cercato di calmare un’utenza ormai ingestibile.

Un episodio, purtroppo (non è il primo), che evidenzia lo stato in cui operano i dipendenti in carenza di personale. Difatti tale carenza comporta l’apertura ridotta del servizio a solo due giorni a settimana (lunedì mattina e mercoledì pomeriggio) con un aumento delle richieste dovute anche al gran numero di utenti che insistono sulla municipalità, che non possono essere evase.