Napoli, l’autolavaggio è abusivo: scoperti anche allacci illegali alla rete elettrica e idrica L’attività commerciale, completamente abusiva, è stata chiusa dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli e dai militari dell’Esercito Italiano.

A cura di Valerio Papadia

Non soltanto l'attività era completamente abusiva, sprovvista di qualsivoglia licenza, ma occupava abusivamente anche un immobile pubblico: un autolavaggio è stato chiuso a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferie orientale del capoluogo campano. Agenti dell'Unità Operativa Ambientale della Polizia Municipale di Napoli, unitamente ai militari dell'Esercito Italiano, sono intervenuti in via dei Bronzi di Riace, dove hanno scoperto l'autolavaggio abusivo. Gli agenti hanno appurato che l'attività occupava abusivamente un immobile pubblico e risultava allacciato illecitamente sia alla rete elettrica che a quella idrica.

Il titolare dell'autolavaggio abusivo è stato dunque deferito alla competente Autorità Giudiziaria per violazione della normativa ambientale e per invasione di edificio pubblico. L'uomo è stato inoltre sanzionato sia per l’esercizio abusivo dell’attività che per l’ immissione di scarichi di acque reflue derivanti dall’attività illecita nella rete fognaria pubblica.