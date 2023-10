Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, la nuova stazione metro Linea 2 di Montesanto con gli ascensori: come sarà Bandita la gara di Rfi da 177 milioni: saranno rifatte anche le stazioni metro di piazza Amedeo, Mergellina e Cavour e quelle di Sarno e Scafati.

A cura di Pierluigi Frattasi

La stazione della metro Linea 2 di Montesanto sarà rimessa a nuovo. Inaugurata nel 1925, quasi 100 anni fa, l'edificio che sorge in piazzetta Olivella, al centro storico di Napoli, sarà completamente ristrutturato. I lavori interesseranno il fabbricato di stazione, con interventi di riqualificazione, potenziamento e miglioramento delle funzioni e dei servizi. Sarà migliorata l’accessibilità ferroviaria, con adeguamento e rifacimento dei marciapiedi secondo le normative europee, restyling delle banchine e del sovrappasso esistente, rifacimento delle scale e l’inserimento degli ascensori, finora assenti. Ma anche la piazzetta antistante, che sarà ristrutturata con una riorganizzazione del posteggio dei taxi, nuovi stalli per la sosta dei veicoli PRM per i disabili e la sosta breve.

La stazione metro di Montesanto oggi

Gara di Rfi per 177 milioni in 3 anni

I lavori alla stazione metro di Montesanto rientrano nell'accordo quadro appena pubblicato da RFI, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, che prevede la riqualificazione e l'ammodernamento di 13 stazioni per un importo di oltre 177 milioni di euro. Sei stazioni sono in Campania: accanto a quella di Montesanto, ci sono le altre stazioni di piazza Cavour, piazza Amedeo e Mergellina, sempre della metro Linea 2, e le stazioni di Scafati e Sarno. La gara sarà aperta fino al 27 novembre prossimo.

Il bando è suddiviso in 3 lotti della durata di 1.095 giorni naturali consecutivi corrispondenti a 3 anni. Il primo lotto del valore di circa 76 milioni, il secondo di circa 59 milioni e il terzo di circa 42 milioni di euro. Nel progetto rientrano anche le stazioni di Teramo (Abruzzo), Busalla, La Spezia, Genova Pegli (Liguria), Piacenza e Ferrara (Emilia-Romagna), Pontassieve (Toscana).

Le attività previste miglioreranno l’accessibilità delle stazioni e favoriranno l’intermodalità. Saranno allungati e innalzati i marciapiedi per facilitare l’accesso e la discesa dai treni, migliorata la segnaletica fissa di stazione, riqualificati i sottopassi pedonali e ampliate le pensiline, ammodernate le discenderie, i sovrappassi e le banchine con una caratterizzazione architettonica di standard elevato, migliorata la sicurezza (security) di stazione con elevati livelli di illuminazione di tutti gli spazi, inseriti nuovi tornelli e incrementato il sistema di video sorveglianza.

Le altre stazioni della metro Linea 2 da ristrutturare

Di seguito tutte le stazioni che saranno restaurate:

Napoli Mergellina

I lavori interesseranno parte del fabbricato di stazione di Mergellina con interventi di potenziamento e miglioramento dell’ingresso di stazione. Le aree antistanti il fabbricato saranno riqualificate nell'ottica di favorire una migliore accessibilità alla stazione (riorganizzazione stalli taxi, posti PRM e sosta breve). Verranno eseguiti interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria: adeguamento e rifacimento dei marciapiedi secondo le normative europee, restyling e realizzazione di nuovi sottopassi, rifacimento delle scale e l’inserimento di ascensori.

Napoli Piazza Cavour

I lavori interesseranno la demolizione e ricostruzione del fabbricato di stazione di Piazza Cavour con interventi di riqualificazione della stazione, potenziamento e miglioramento delle funzioni e dei servizi di stazione. Le aree antistanti il fabbricato saranno riqualificate nell'ottica di favorire una migliore accessibilità e fruibilità dei luoghi. Verranno eseguiti interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria: adeguamento e rifacimento dei marciapiedi secondo le normative europee, restyling delle banchine e del sovrappasso esistente, rifacimento delle scale e l’inserimento di ascensori di collegamento.

Napoli piazza Amedeo

I lavori interesseranno il Fabbricato di stazione di Piazza Amedeo con interventi di riqualificazione della stazione, potenziamento e miglioramento delle funzioni e dei servizi di stazione. Le aree antistanti il fabbricato saranno riqualificate nell'ottica di favorire una migliore accessibilità alla stazione (riorganizzazione stalli taxi, posti PRM e sosta breve). Verranno eseguiti interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria: adeguamento e rifacimento dei marciapiedi secondo le normative europee, restyling delle banchine e del sovrappasso esistente, rifacimento delle scale e l’inserimento di nuovi ascensori di collegamento di Parco Margherita.

Le altre stazioni in Campania

Sarno

I lavori interesseranno il Fabbricato di stazione con interventi di riqualificazione degli spazi aperti al pubblico e con il potenziamento e il miglioramento delle funzioni e dei servizi di stazione. Le aree antistanti il fabbricato saranno riorganizzate e riqualificate nell'ottica di favorire una migliore accessibilità alla stazione (riorganizzazione stalli BUS, taxi, posti PRM e sosta breve). Inoltre, verranno eseguiti interventi volti a migliorare l’accessibilità ferroviaria, inclusi: adeguamento e rifacimento dei marciapiedi secondo le normative europee, il restyling delle banchine e del sovrappasso esistenti, il rifacimento delle scale e l’inserimento di ascensori.

Scafati