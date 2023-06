Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, la nuova stazione metro Linea 2 di piazza Cavour: come sarà, con vetrate e verde Il nuovo edificio su due piani, con ampie vetrate. I lavori inizieranno nel 2024. La stazione non chiuderà, ma ci sarà un percorso protetto per i viaggiatori.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il rendering RFI della nuova stazione metro Cavour /Fanpage.it

La stazione della metropolitana Linea 2 di piazza Cavour sarà completamente messa a nuovo. Addio al vecchio fabbricato rosso novecentesco, che si trova all'incrocio tra via Foria e via Mario Pagano, alle spalle del Borgo dei Vergini. Sarà sostituito da un edificio nuovo di zecca, su due piani. Quello superiore avrà ampie vetrate soleggiate, che illumineranno il piano sotterraneo sottostante. Ci saranno aree verdi, con la possibilità di avere anche bar e tavolini. Un edificio moderno che ridisegna gli spazi esterni per migliorare l'accessibilità e la vivibilità per i viaggiatori, come si vede dalle immagini dei rendering di Rfi che Fanpage.it può illustrare in anteprima.

I lavori nel 2024, la stazione non chiuderà

L’avvio dei lavori della stazione di Napoli piazza Cavour è previsto entro il 2024. Nel corso degli stessi lavori, l’attuale stazione verrà parzialmente chiusa, garantendo però sempre un percorso protetto e alternativo per i flussi di viaggiatori in entrata alla stazione.

La stazione della metro Linea 2 fu inaugurata nel 1925, con l'attivazione del passante metropolitano da Pozzuoli Solfatara a Napoli. Oggi vi fermano tutti i treni metropolitani della linea metropolitana 2 per Napoli-San Giovanni Barra e Pozzuoli Solfatara, oltre che ai treni metropolitani in servizio regionale per Napoli Campi Flegrei, Caserta, Castellammare di Stabia e Salerno.

Si tratta di uno snodo fondamentale per il trasporto pubblico cittadino, perché qui c'è lo scambio con la metro Linea 1. La stazione Cavour è vicina al Museo Archeologico Nazionale, al Duomo di Napoli, e ai siti culturali del Rione Sanità, come la Basilica con le Catacombe e il Cimitero delle Fontanelle.

Come cambierà la stazione Cavour della metro Linea 2

Il progetto della nuova stazione di Napoli piazza Cavour rientra nell’ambito della rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana delle 6 stazioni a servizio della Linea 2 della metropolitana di Napoli, finanziato in ambito PNRR, e finalizzato al potenziamento dell’accessibilità, dell’intermodalità e dell’attrattività degli ambiti di stazione.

La stazione esistente è costituita da due edifici di cui uno destinato a fabbricato viaggiatori e l’altro a fabbricato accessorio, entrambi inseriti all’interno di piazza Cavour. L’obiettivo principale del progetto è quello di riattivare una storica area di Napoli trasformandola da semplice infrastruttura al servizio dei viaggiatori, a luogo in cui, attraverso la rigenerazione urbana ed edilizia, non solo del fabbricato viaggiatori, ma di tutto l’intorno della piazza-parco si possa arrivare a restituire alla città un sito sostenibile, riqualificato e funzionale in grado di ospitare differenti funzioni utili alla collettività e ai viaggiatori.

Il rendering RFI della nuova stazione metro Cavour /Fanpage.it

Il nuovo fabbricato viaggiatori sarà “aperto”, per meglio connettersi con lo spazio circostante e suddiviso in due porzioni, quella superiore, interamente vetrata e trasparente allo spazio urbano e quella inferiore, ipogea, illuminata dall’alto dal grande vuoto centrale che si articola in una articolata e moderna stazione ferroviaria urbana.