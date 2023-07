Napoli, la biblioteca pubblica regala 700 libri: ci sono romanzi, classici e enciclopedie La Biblioteca Giustino Fortunato di Soccavo dona 657 libri della sua collezione. Come partecipare al bando.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Biblioteca pubblica dona quasi 700 libri della sua collezione. Romanzi, grandi classici ed anche enciclopedie, ma di edizioni troppo vecchie o per le quali ci sono dei doppioni, che devono fare i conti, però, anche con gli spazi ristretti a disposizione di una biblioteca in continua crescita. Per non mandarli al macero è nata l'idea di donare i volumi a chi ne farà richiesta, partecipando al bando pubblico. Associazioni, scuole, ospedali e anche altri soggetti senza scopo di lucro potranno candidarsi per prendere i libri che vorranno. L'iniziativa è della biblioteca "Giustino Fortunato" di Soccavo a Napoli, nella IX Municipalità.

La biblioteca di Soccavo dona 657 suoi libri

Nell'avviso pubblico per la donazione dei 657 libri, viene spiegato che la Municipalità 9 "dopo aver proceduto ad una revisione sistematica di tutte le sezioni a scaffale aperto dei libri presenti presso la biblioteca Giustino Fortunato di Soccavo, è stata rilevata la presenza di n. 657 libri che non risultavano più adeguati alle collezioni o che non erano più rispondenti alle finalità della biblioteca stessa".

"Considerato che un libro è nato per essere condiviso, per diffondere e riscoprire l’amore per i libri e rafforzare l'abitudine alla lettura, per i precitati libri si intende fare atto di solidarietà con donazione ad associazioni, scuole , ospedali, altri soggetti senza scopo di lucro. Le manifestazioni di interesse da parte di associazioni, scuole, ospedali, altri soggetti senza scopo di lucro, finalizzate ad acquisire gratuitamente in tutto o in parte i libri".

Come partecipare al bando

Di che libri si tratta? Nell'elenco viene precisato che "la tipologia di interesse del presente Avviso è ascritta alla categoria dei romanzi sia essi storici, di avventura, romantici ,per ragazzi, classici ed alcune enciclopedie". Si potranno inoltrare le domande fino al 16 ottobre 2023, alle ore 12,00, all'indirizzo pec municipalita9@pec.comune.napoli.it. Nell'email bisognerà indicare anche il numero di libri che si è intenzionati ad acquisire.