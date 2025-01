video suggerito

Napoli-Juventus, stadio Maradona blindato: rafforzati steward e prefiltraggio. Piano traffico e strade vietate La Prefettura dispone il rafforzamento della sicurezza allo Stadio Maradona per la partita Napoli-Juve. Piano traffico del Comune. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Stadio Maradona blindato per la partita del Napoli con la Juventus che si terrà oggi pomeriggio alle 18,00. Gara fondamentale per il campionato di serie A che vede ad oggi gli azzurri al primo posto con 50 punti e i bianconeri al quinto con 37. Domenica scorsa il tripudio a Capodichino, con migliaia di tifosi e ultras partenopei che hanno invaso le strade per accogliere alle 2 di notte gli azzurri di ritorno dalla partita vittoriosa con l'Atalanta a Bergamo, ha registrato risvolti anche di disagio per la cittadinanza, con un'ambulanza del Cardarelli bloccata nel traffico con un'equipe che doveva fare un trapianto di fegato urgente e agenti della Polizia Municipale aggrediti.

Napoli, misure di sicurezza della Prefettura per il match con la Juve

Per la partita con la Juve, la Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari, ha deciso un rafforzamento delle misure di sicurezza, con il potenziamento degli steward allo stadio e rafforzamento dei servizi di pre-filtraggio e filtraggio. Le strade circostanti l'impianto sportivo di Fuorigrotta saranno chiuse alla circolazione dei veicoli. Rafforzata la sicurezza anche per il bus che accompagnerà la Juventus dall'Hotel Parker's del Corso Vittorio Emanuele, dove il club è arrivato ieri, allo stadio di Fuorigrotta.

Il GOS, Gruppo Operativo Sportivo per la Sicurezza presso la Questura, ha disposto, per l’incontro di calcio “S.S.C. Napoli – Juventus F.C.”, l’adozione delle seguenti misure organizzative, come suggerito dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno con determinazione dello scorso gennaio 14 gennaio:

vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Juventus F.C.”;

vendita dei tagliandi per tutti gli altri settori dello stadio ai residenti nella regione Campania, nonché ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione sportiva “S.S. C. Napoli” ovunque residenti;

l’implementazione dei servizi di stewarding;

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizione di settore.

L'ordinanza del Comune: piano traffico

Il Comune di Napoli, inoltre, d'accordo con la Questura, guidata dal Questore Maurizio Agricola, ha predisposto un apposito piano traffico che prevede l'istituzione per oggi, sabato 25 gennaio 2025, di un particolare dispositivo di viabilità temporaneo nelle strade adiacenti allo Stadio Maradona, che prevede, tra l'altro, il divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, in via Tansillo dall’angolo con via Galeota all’angolo con via Leopardi (anziché fino a via P.J. De Gennaro), nonché del divieto di sosta – su ambo i lati – con rimozione coatta estesa a tutto il suddetto tratto di strada.

È istituito dalle ore 12:00 alle ore 18:00, e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di P.S., su tutta la carreggiata ambo i sensi di marcia di via Tansillo, sul tratto corrente dall’intersezione con via Leopardi all’intersezione con via Galeota, ai fini dello svolgimento dell'incontro di calcio “Napoli-Juventus” presso lo Stadio Maradona:

il divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati;

il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (strisce blu).