Festa tifosi Napoli a Capodichino, il sindacato Csa: “Agenti aggrediti e danni a vettura”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un'aggressione agli agenti della municipale durante i festeggiamenti dei tifosi a Capodichino, in attesa del rientro del Calcio Napoli da Bergamo. Lo ha denunciato il Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA) in una lettera aperta ed inviata, tra gli altri, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al Presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca, al Prefetto di Napoli Michele Di Bari, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, all’Assessore alla Polizia Municipale Antonio De Iesu, al comandante della Polizia Locale Ciro Esposito, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nonché al Direttore Generale del comune di Napoli Pasquale Granata.

Nell nota, il Csa spiega che un autoradio di polizia municipale già in proroga d'orario, è stata "accerchiata da centinaia di persone già dedite, in zona, ai festeggiamenti relativi all’accoglienza dei calciatori della SSC Napoli in rientro, dopo la vittoria riportata contro l’Atalanta". Accerchiamento che sarebbe avvenuto lungo il viale Comandante Umberto Maddalena.

Spiega ancora il sindacato:

Tali pseudo-tifosi bloccavano il veicolo di polizia facendolo oscillare a suon di spintoni a destra ed a manca, lo ammaccavano, rompevano il tergicristallo posteriore, sputavano sugli (protetti dai vetri del veicolo) ed inveivano ulteriormente e continuativamente contro lo stesso a suon di pugni e calci. Solo il sangue freddo degli operatori di polizia municipale che man mano, nel tempo di 15 minuti, riuscivano a guadagnarsi una via di fuga evitava che la situazione fosse portata a conseguenze lesive personali.

Una situazione assurda, spiega Antonio D'Amato, coordinatore del dipartimento Polizia Municipale, dal momento che "nessuno sia potuto intervenire a supporto degli Agenti di Polizia Municipale in difficoltà. Nemmeno è pensabile che si lascino pascolare per la città orde di criminali la cui forza risiede nella numerosità degli appartenenti al branco". Con la lettera aperta, il sindacato chiede tra le altre cose di "provvedere per il monitoraggio e la registrazione da remoto degli eventi interessanti dette aree durante manifestazioni del genere, nonché di tentare di riscontrare dalle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private allocate in zona gli eventi narrati".

Nella stessa sera, si erano registrati anche altri tipi di problemi: un medico dell'ospedale Cardarelli di Napoli aveva denunciato che un'ambulanza che doveva prelevare un fegato per un trapianto era rimasta a sua volta bloccata dalla festa dei tifosi, con i medici che hanno dovuto proseguire a piedi. Il Cardarelli ha comunque spiegato che il trapianto fosse poi andato bene, con nessuna conseguenza per il paziente.