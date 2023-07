Napoli, investita a piazza Borsa sulle strisce: donna muore 4 mesi dopo l’incidente stradale La donna era stata investita da un’auto il 5 aprile in via Guglielmo Sanfelice. È deceduta l’11 luglio. Indagini affidate alla Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Donna investita a piazza Borsa a Napoli mentre attraversava sulle strisce, muore 4 mesi dopo l'incidente stradale. La signora, di 75 anni, era rimasta vittima di un sinistro il 5 aprile scorso. La donna era stata urtata da un'auto in transito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Guglielmo Sanfelice, all'incrocio con piazza Bovio, anche conosciuta come piazza Borsa. Il conducente della vettura si era fermato per prestarle soccorso. Era stata chiamata l'ambulanza e la donna era stata trasportata all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli per le cure mediche del caso e da qui, successivamente, era stata trasferita in un centro di riabilitazione nella zona dei Camaldoli. La donna, purtroppo, si è spenta l'11 luglio scorso. La salma è stata messa a disposizione della magistratura.

Indaga la Polizia Municipale

La vittima era una donna di 75 anni di origine filippina. Sull'incidente erano scattate già le indagini della Polizia Locale di Napoli, reparto infortunistica stradale, guidato dal comandante Antonio Muriano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riportato inizialmente una emorragia cerebrale. Ma, dopo le cure ricevute, sembrava che si stesse riprendendo. Purtroppo, pochi giorni fa, il tragico epilogo. La salma è stata messa a disposizione della magistratura partenopea. Ad inizio settimana la Polizia Locale ha chiesto l'autorizzazione. Attraverso l'Ambasciata sono stati informati i familiari in patria. La donna sembra abitasse nella zona dei Quartieri Spagnoli. Visto che il decesso è avvenuto nel periodo successivo ai 30 giorni, l'incidente ai fini statistici non può essere considerato mortale.