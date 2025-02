Napoli, 4 incidenti a catena a Corso Umberto a causa di una scia d’olio: strada chiusa

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Incidenti a catena su Corso Umberto I a Napoli, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 febbraio 2025, a causa di una lunga scia di olio. È stato necessario chiudere la corsia in direzione Garibaldi per consentire la messa in sicurezza. Sul posto è arrivata la pattuglia della Polizia Locale di Napoli. Sulla strada è stato steso un velo di sabbia, in modo da far asciugare l'olio e rimettere in sicurezza il percorso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I caschi bianchi stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto sulla strada, che è una importante arteria viaria cittadina, collegando piazza Borsa a piazza Garibaldi.

Corso Umberto, 4 incidenti stradali per una macchia d'olio

Secondo le prime ricostruzioni, un'auto privata avrebbe perso improvvisamente olio. Il liquido si sarebbe sparso sull'asfalto, rendendolo scivoloso. Questo avrebbe provocato, di conseguenza, 4 tamponamenti a catena. Per fortuna, sembra che non ci siano feriti gravi. Sulla vicenda stanno indagando, ad ogni modo, gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno eseguito i rilievi del caso ed acquisito le testimonianze. Non è escluso che possano essere cercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di chiarire meglio quanto avvenuto.

Sempre nel pomeriggio di oggi, si è verificato un altro incidente stradale, questa volta nella Galleria Capodimonte della Tangenziale di Napoli, dove un camion, vuoto, si è schiantato sul guard rail, finendo di traverso sulla carreggiata. Nell'impatto si è forato il serbatoio del gasolio che si è sparso sull'alsfalto. In questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale di Tangenziale.