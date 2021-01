Un incendio si è sviluppato questa mattina in un palazzo in via Ponte dei Francesi, nell'area orientale di Napoli, tra i quartieri di Poggioreale e San Giovanni a Teduccio. Le fiamme sono divampate in una mansarda e in un appartamento al secondo piano, attorno alle ore 9,30. L'edificio, che si trova al civico 24, è stato sgomberato, evacuate tra i residenti anche due anziane di 87 e 62 anni. L'interno fabbricato è stato poi dichiarato inagibile dai vigili del fuoco intervenuti subito per domare le fiamme. Ancora da chiarire le cause che avrebbero potuti innescare l'incendio, forse dovuto a un fulmine che potrebbe aver colpito il palazzo nella notte, a seguito del maltempo di questi giorni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli e del reggimento della Campania che hanno fatto evacuare lo stabile. Mentre gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno provveduto a chiudere la strada per consentire le operazioni di soccorso.

L'edificio in cui si sono sviluppate le fiamme si trova proprio di fronte alla sede della società Asìa Napoli, l'azienda dell'igiene urbana di proprietà del Comune. Alle spalle passano i binari delle ferrovie che conducono poi al deposito dei treni e alla stazione Garibaldi. Molto scosse le famiglie, per l'episodio accaduto all'inizio dell'anno 2021, in un periodo peraltro che vede la città di Napoli colpita duramente dal maltempo di questi giorni, con bruschi cali delle temperature e in piena zona rossa per il Coronavirus, che impone il blocco degli spostamenti. Le famiglie sgomberate, però, sono state subito assistite dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco e dagli altri operatori intervenuti, che hanno provveduto a prestare loro i primi soccorsi.