Napoli, il Comune assume 50 nuovi agenti di Polizia Locale ma non possono entrare in servizio

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il Comune di Napoli assume 50 nuovi agenti di Polizia Locale vincitori dell'ultimo concorso. Forze fresche indispensabili per far fronte alla “drammatica” carenza di organico. Convocati dal Municipio, sarebbero dovuti entrare in servizio martedì 6 maggio prossimo, in tempo per il Maggio dei Monumenti e altri importanti eventi che richiameranno in città migliaia di turisti. Erano state inviate le pec di convocazione agli assunti. Ma i neo-caschi bianchi sono stati ricontattati dall'Ente, oggi, 30 aprile, con una nuova pec: tutto rinviato di quasi due mesi. Non potranno prendere servizio prima del 16 giugno. Il motivo? Non è stato approvato il rendiconto di bilancio. Il documento contabile ha avuto poi il via libera in giunta solo oggi pomeriggio – ed ha certificato una riduzione del disavanzo in 3 anni di 631 milioni – Ma dovrà passare in consiglio comunale prima di essere valido a tutti gli effetti.

I soldi per assumere gli agenti, necessari per garantire la sicurezza nelle strade della città, insomma, ci sono. Ma senza il bilancio, i nuovi assunti non possono essere utilizzati subito. Per perfezionare l'assunzione, infatti, occorre l'approvazione sia in Giunta che in Consiglio comunale del bilancio consuntivo 2024. Al momento, il secondo passaggio non è ancora avvenuto, per cui i nuovi agenti non possono materialmente cominciare a lavorare. Un problema anche per i giovani neo-assunti che in alcuni casi si erano dimessi dai precedenti impieghi per prendere servizio al Comune di Napoli.

La rabbia dei sindacati: “Errore assurdo”

Una situazione che è stata criticata dai sindacati.

Non le manda a dire Franco Garofalo, segretario generale CSA:

Mi sconcerta l'idea che un Comune come Napoli possa commettere un errore di calcolo così banale. Convocano giovani vincitori di concorso per il 5 maggio e si accorge che non è stato votato il rendiconto. Anche se i soldi sono già in bilancio. La città avrebbe potuto rafforzare già dal 6 maggio il servizio di Polizia Municipale. Forze fresche che avrebbero aiutato per garantire la sicurezza di tanti eventi. Invece, dovrà aspettare.

E conclude:

Sono certo che il Sindaco saprà dare una vera svolta a queste incongruenze della macchina organizzativa del Comune, facendo emergere le responsabilità. Ci sono lavoratori che si sono anche dimessi dal proprio posto di lavoro per prendere servizio al Comune. Adesso vedono slittare di un mese l'entrata in servizio. Chi li risarcirà? Abbiamo dato disposizione alla segreteria del CSA di Napoli di assicurare la massima assistenza, anche giuridica, affinché venga riconosciuto un proprio diritto.

Sulla vicenda interviene anche Agostino Anselmi, leader della CISL Fp che rivolge un appello accorato affinché “questi nuovi per adesso 49 agenti, che stanno vivendo un momento di grandissima preoccupazione, possano essere messi in servizio molto prima del 15 giugno”.

La vicenda delle assunzioni degli agenti della polizia locale – commenta Anselmi – purtroppo continua a caratterizzarsi per aspetti negativi. Infatti, parliamo di un concorso e di assunzioni che si sarebbero dovute già realizzare nel 2024. Ci sono stati ritardi legati alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori, non dovuti all'amministrazione comunale. Purtroppo la presa di servizio che era prevista per il 6 maggio è slittata al 15 giugno. Questo slittamento complica un quadro generale che vede in grandissima difficoltà il Corpo della Polizia Locale, innanzitutto per la grandissima carenza di organico che la CISL Fp sta denunciando ormai da tempo. Noi chiediamo da anni un piano di assunzione per 1500 nuovi agenti nell'arco del prossimo triennio. Una carenza di personale che proseguirà in un momento di grande afflusso di turisti per il Maggio dei Monumenti, con oltre 300 eventi. Mentre il carico di lavoro ricadrà tutto sul personale già in servizio e sotto stress.

"A Napoli mancano 800 vigili urbani"

Il tema della carenza di organico della Polizia Locale è stato al centro della Commissione Sicurezza di oggi, presieduta da Pasquale Esposito, che in questi mesi ha avuto un confronto con le Municipalità. Il presidente Esposito ha ribadito che avvierà un confronto con il direttore generale per sollecitare i concorsi per la Polizia Municipale, definendoli “una priorità, dato che l’organico è fermo da anni e va incrementato. Nel corso degli incontri, ha spiegato, è emersa una buona sinergia tra Polizia Locale e Municipalità, ma la diffusa carenza di personale determina la necessità di lavorare per priorità”.

Il Comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito, ha confermato che "la scarsità di risorse umane e la molteplicità dei compiti assegnati al Corpo costringe a intervenire su priorità, sempre tenendo conto delle indicazioni dell'Amministrazione. A San Giovanni, ad esempio, operano solo 49 agenti, un numero effettivamente esiguo ma legato alla disponibilità attuale di personale. In occasione delle ulteriori assunzioni, con i primi rinforzi in arrivo dal 5 maggio, sarà data priorità alle unità operative territoriali più vaste e con un numero minore di agenti, territori dove saranno installate anche telecamere, come a Ponticelli per contrastare gli scarichi abusivi".

L’assessore alla Polizia Locale, Antonio De Iesu, ha definito “drammatica” la situazione del personale: "A fronte di un fabbisogno di 800 unità in più, l’organico attuale è passato da 1243 a 1220 unità a causa dei pensionamenti e nonostante le ulteriori assunzioni. Sono in arrivo altri quaranta agenti entro maggio e altri quaranta entro luglio, ed è imminente avvio della gara per la videosorveglianza. Le assunzioni di vigili urbani e tecnici saranno prioritarie nelle future assunzioni, ha concluso, come hanno già assicurato il Sindaco e il Direttore generale".