video suggerito

Napoli, il Comandante Ciro Esposito a capo della Polizia Locale altri 3 anni: c’è la proroga al 2027 Prorogato fino al 2027 l’incarico del Comandante della Polizia Locale di Napoli, Ciro Esposito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Generale Ciro Esposito, Comandante della Polizia Locale di Napoli

Il Generale Ciro Esposito sarà Comandante della Polizia Locale di Napoli per altri tre anni, fino al 2027. C'è la proroga al mandato del numero uno dei caschi bianchi cittadini. È prevista per oggi, lunedì 30 dicembre 2024, la firma della proroga dell'incarico dell'alto graduato che ha incassato la fiducia del sindaco Gaetano Manfredi per l'ottimo lavoro svolto in questi anni, affrontando con determinazione e coraggio purtroppo spesso emergenze di protezione civile, incidenti stradali anche mortali e problemi legati alla criminalità e alla sicurezza. Esposito ha un ruolo di primo piano nell'amministrazione Manfredi, detenendo anche l'importante delega alla Protezione Civile, nonché comandando il Corpo della Polizia Locale della terza città d'Italia. Sulla sua scrivania ci sono già gli importanti impegni del Giubileo 2025, dell'anniversario dei 2500 anni di Napoli, di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

L'incarico del Comandante legato a quello del sindaco

Il mandato del Comandante Esposito è stato prorogato fino alla scadenza del mandato del sindaco, apprende Fanpage.it da fonti istituzionali, attualmente fissata alla primavera del 2027, in virtù di una circolare di proroga del Ministero dell'Interno. Il Viminale ha infatti chiarito il dubbio sulla scadenza dei mandati dei sindaci eletti nel 2020 – quando ci fu una proroga per il Covid – e quindi le amministrazioni dei Comuni che votarono a ottobre – come Napoli – sono state prorogate alla primavera 2027.

Il Generale, che ha rivestito la carica di Comandante già durante l'amministrazione De Magistris, era in scadenza al 31 dicembre di quest'anno. È stato prorogato fino al termine del mandato del primo cittadino. Anche se Esposito dovrebbe andare in pensione a gennaio 2027. Compirà 67 anni, infatti, alla fine del 2026. Sotto il suo mandato, il Corpo è stato notevolmente potenziato, anche grazie al concorso pubblico fatto dal Comune di Napoli. Attualmente conta 1.256 unità, ma si prevedono già nuovi ingressi. A gennaio dovrebbero arrivare 50 agenti in più dall'ultimo concorso, per il quale si stanno svolgendo le prove fisiche.

Leggi anche A Napoli arrivate 120 nuove auto della Polizia Locale: le C3 sostituiranno le vecchie Tipo

Il dirigente Orlando nuovo Comandante a Livorno

Le novità non finiscono qui. A ottobre, infatti, il Colonnello Joselito Orlando, alto dirigente della Polizia Locale, ha lasciato Napoli per diventare Comandante della Polizia Locale di Livorno, in Toscana. Il Comune ha indetto un nuovo bando per reclutare un sostituto e le prove concorsuali si stanno svolgendo in questi giorni, con due candidati. In cantiere, poi, ci potrebbe essere anche un piano di riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale, con la possibilità di andare a rafforzare l'organico degli agenti nelle Unità Operative e di quelli impiegati in strada.